La Festa dell'Uva e del Vino Bardolino

Giunge quest’anno alla, appuntamento che tradizionalmente richiama un folto pubblico nella cittadina di, in provincia di. Come a ogni autunno tornano la musica, i colori, la gastronomia, gli spettacoli, l'artigianato locale e i tanti appuntamenti dedicati al vino simbolo del territorio – dal Classico al Superiore al Chiaretto, al quale è dedicato ilin primavera – cheanimano il lungolago e le vie del borgo affacciato sulIl calendario degli eventi si sviluppa principalmente nel, dove le associazioni del territorio si prodigano per fare assaggiare agli ospiti il meglio della propria produzione di Bardolino. La Festa dell'Uva propone anche menù a tema, appuntamenti musicali al parco e al porto, oltre ai banchi delladi gastronomia e prodotti alimentari.Festa dell’Uva e del Vino BardolinoLungolago Riva Cornicello, Bardolino (Verona).dal 28 settembre al 2 ottobre 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della Fondazione Bardolino Top.siamo sulla sponda veronese del Lago di Garda.Per raggiungere Bardolino si percorre l’autostrada A22 del Brennero, con uscita al casello Affi-Lago di Garda Sud, per poi seguire le indicazioni verso il paese (SP29 e SP31).