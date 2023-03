Il Palio del Chiaretto a Bardolino

Informazioni utili per partecipare al Palio del Chiaretto

Calici di Bardolino nella sua variante rosata scorrono a fiumi al(o Festa del Chiaretto), kermesse enogastronomica in programma. Per tre giorni il lungolago diè destinato a ospitare stand per ladel vino rosato nel classico bicchiere simbolo della manifestazione.In mostra i migliori produttori di Chiaretto DOC, nella sua variante classica o spumante, protagonisti di un percorso “rosa” che si snoda lungo Riva Cornicello con eleganti casette in legno abbellite da installazioni floreali e artistiche; all’interno degli stand tante informazioni utili per conoscere questo vino dal profumo fruttato, perfetto anche come aperitivo.Alle spalle del lungolago, il Parco Carrara Bottagisio accoglie un'area food e, mentre sul lungolago Mirabello ci si dedica agli acquisti di prodotti tipici enogastronomici. In Piazza del Porto, infine, sono presenti il Museo dell’Olio e il Museo del Vino che propongono assaggi dei prodotti del territorio.Il Palio del Chiaretto, divenuto oramai uno dei principali eventi italiani dedicati al vino rosato, va ad arricchire il già fitto calendario delle manifestazioni che animano il: Palio del Chiaretto: Parco Carrara Bottagisio, Bardolino (Verona).: dal 26 al 28 maggio 2023.ingresso libero.rassegna enogastronomica.maggiori informazioni sul sito ufficiale di Visit Bardolino.: siamo in, sulla sponda veronese del Lago di Garda.Per raggiungere Bardolino da nord si segue l’A22 del Brennero, con uscita al casello di Rovereto Sud, e poi statale SS249 in direzione Mori e Torbole; da sud, A22 con uscita al casello Affi.