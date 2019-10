Con il Trenino Rosso del Bernina ai Mercatini di Natale a Livigno

Informazioni utili per prenotare

Ilè un vero e proprio gioiello ingegneristico svizzero.La Ferrovia Retica dispone di questo mezzo che percorre una rete di ferrovie a scartamento tra Tirano St.Moritz e che affronta anchesenza l'ausilio della cremagliera.llviaggia sulla spettacolare linea dell'Albula/Bernina (dal 2008 Patrimonio dell'Umanità dichiarato dall'UNESCO) e attraversa paesaggi davvero unici tra montagne, ghiacciai e splendide valli incastonate tra le vette alpine.In qualunque stagione dell’anno è possibile viaggiare a bordo dei suoi vagoni, come raccontiamo nel nostro articolo dedicato all' itinerario del Trenino Rosso del Bernina In occasione del Natale 2019 si può prenotare l’offerta che prevede una corsa sul Bernina Express con sosta ai mercatini di Natale di Livigno A tal proposito, riportiamo il calendario delle partenze nello specchietto riepilogativo in fondo all’articolo.La gita ha un prezzo che parte da(a seconda della città di partenza) e prevede il transfer a Tirano (in Alta Valtellina), da dove si prende il Trenino Rosso, che s’incammina per il suo percorso proseguendo fino al ghiacciaio del Bernina, per poi raggiungere St.Moritz.Il ritorno avviene invece in autobus, permettendo così di fare tappa a Livigno , zona franca extra doganale ideale per lo shopping, dove anche quest’anno è allestito un suggestivo. Dopo la visita ai mercatini si fa rientro nelle città prestabilite. in autobus in serata.Trenino Rosso del Bernina + Mercatini di Livignopartenze il 23-24-30 novembre, 1-7-8-14-15-21-22-24 dicembre 2019.a partire da 109 euro.di seguito riportiamo le tappe principali del viaggio.- Transfer in autobus dalle città programmate fino a Tirano;- partenza del Trenino Rosso del Bernina fino a St.Moritz;- transfer in autobus a Livigno;- partenza in autobus fino alla propria località di partenza.Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Trenino Rosso del Bernina.