I mercatini di Natale a Livigno

Il paesaggio innevato, l'aria frizzante e pulita, le luci colorate ed i canti di Natale: è l'atmosfera che si potrà respirare a Livigno (Sondrio) durante il mercatino allestito nel Villaggio di Natale, che quest'anno si svolgerà a partireLe tipiche casette/stand in legno saranno allestite per l'occasione con luci colorate e foglie di bosco, per rendere tutto più suggestivo. Tanti i prodotti della tradizione alpina che i visitatori potranno trovare: dalle spezie alle erbe per le cure naturali, ai giocattoli in legno, agli addobbi per prepararsi al Natale, sia per la casa che per l'albero. Ci saranno le statue del presepe in legno, oltre a monili porta fortuna, utensili, essenze e tessuti caldi per ripararsi dall'inverno. Sarà inoltre possibile ammirare e votare le opere d'arte più belle, che quest'anno ritrarranno un orso fatto con materiali diversi.Al mercatino natalizio di Livigno i visitatori potranno anche, come la Bisciola, dolce tipico, o le frittelle di mele, o ancora le caldarroste, ovviamente accompagnate dal dolce e speziato vin brulé.Piazza del Comune, Livigno (Sondrio).dal 6 al 23 dicembre 2018.tutti i giorni dalle ore 14:30 alle 19.Nei festivi (8-9-16-23 dicembre) orario continuato dalle 10:30 alle 19.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Turismo di Livigno o sulla pagina Facebook dedicata.in auto, da Lombardia, Piemonte e Liguria percorrendo la S.S.36 per Lecco, poi S.S. 38 direzione Sondrio fino a Livigno. Da Triveneto, Emilia, Centro e Sud Italia: Autostrada A22/E45 uscita Bolzano Sud, poi S.S. 38/40 e 41 fino a Livigno.In treno dalla stazione di Milano Centrale c'è la coincidenza per Tirano. Da Tirano proseguire in bus fino a Livigno.In aereo dall'aeroporto di Milano Malpensa o Bergamo Orio al Serio si prosegue con la navetta/bus fino all'Alta Valtellina.tutti gli alberghi, i residences, gli appartamenti o gli chalet di Livigno dispongono di parcheggi per auto, in alternativa si può usufruire dei parcheggi in via Pedrana, via Pontiglia o via Li Pont.