La Mostra sul Romanticismo a Milano

Dove: Gallerie d'Italia e Museo Poldi Pezzoli

Le opere in mostra:

Informazioni utili, date, orari e prezzi della mostra

” è il titolo della prima grande celebrazione che Milano dedicata al, raccontando la centralità e la partecipazione a quello che rappresentò un momento di vera e propria catarsi per l’immaginario del mondo occidentale.saranno ben due le sedi che apriranno i propri splendidi spazi alla cittadinanza: allee alverranno esposte le opere degli artisti che maggiormente parteciparono allo sviluppo del movimento stesso.A partire dalla fine del Settecento e per tutta la prima metà dell’Ottocento furono sia leche quellead essere coinvolte in un fermento culturale che non risparmiò il mondo dellae del: dae ancorasono solo alcuni dei grandi nomi che parteciparono all’imprescindibile movimento e che parteciparono da protagonisti allo sviluppo della civiltà romantica.Per raccontare il Romanticismo italiano sono molti e di rilievo i dipinti scelti e riuniti in questadi celebrazione.Francesco, Giuseppe, Giovanni, Massimo, Giovanni, Angelo, Giuseppe e Carlo, Ippolitotra gli artisti selezionati che meglio interpretano lo spirito che caratterizzò il Romanticismo da un punto di vista, ma anche Lorenzoe Pietro, per esempio, tra gliesposti.Molti anche gliinclusi nel percorso espositivo, attraverso le cui opere è possibile approfondire le dinamiche e i rapporti intercorsi tra Romanticismo italiano e quello europeo: da, per esempio, a Franz Ludwige ancoraRomanticismo26 ottobre 2018 - 17 marzo 2019Gallerie d’Italia, Milanoda martedì a domenica 9:30 - 19:30 / giovedì 9:30 - 22:30Museo Poldi Pezzoli, Milanoda mercoledì a lunedì 10:00 - 18:00 / giovedì 10:00 - 22:30intero euro 10,00 17 euro per la visita di entrambi le sediScopri le altre mostre d'arte in Lombardia