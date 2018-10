Lungo le Antiche Rue a Civitella Roveto: la Sagra della Castagna

Informazioni utili, date, orari per visitare la sagra

Calendario delle aperture

Le Rue di Civitella Roveto spalancano anche quest’anno le porte ai visitatori disegnando i caratteristiciil cui folto dedalo porta lo stendardo della manifestazione, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione colComuneSi scopre così che l’autunno non è poi tanto male, anzi si mostra stagione assai generosa di profumi, sapori, aromi e questo grazie a una delle migliori sagre d’Italia a tema castagna , in tal caso lache abbonda in Valle Roveto. Migliaia di visitatori si riversano nello splendido centro storico del paese per riunirsi attorno alle tavole imbandite d’ogni ben di Dio a cominciare dalle caldarroste, spalleggiate da prodotti tartufati, funghi, frittelle e un vasto campionario di dolci.Il 21 la giornata si fa particolarmente ricca, dato che il Cai Valle Roveto e la Pro Loco conducono i turisti tramite una suggestiva, struttura utile per mostrare agli avventori il procedimento di macinazione del grano preliminare alla vera e propria produzione di farina. Si parte alle 9.45 per arrivare al sito dopo circa due ore, rientro alle ore 16 in paese e poi pranzo a base di antipasti vari, pasta e fagioli, carne al forno, contorno, vino a acqua.Per tutti i tre giorni dell’evento il borgo medievale in provincia de L’Aquila sarà animato da bande musicali, artisti di strada e attori.aperte fino a tarda notte, ubicate lungo il percorso enogastronomico i cui stand numerati vengono riportati nell’apposita cartina reperibile presso l’ufficio informazioni o scaricabile dal sito ufficiale.Lungo le Antiche RueCivitella Roveto (L’Aquila).dal 19 al 21 ottobre 2018.venerdì dalle ore 18 a tarda notte, sabato e domenica dalle ore 10.00 a tarda notte.ingresso gratuito, pranzo € 15.00.sagra enogastronomica.consultare il sito ufficiale scrivere all’indirizzo mail info@prolococivitellaroveto.it Dal capoluogo L’Aquila prendere la SS17, seguire le indicazioni per Roma/Teramo/Pescara e al bivio svoltare a sinistra proseguendo per Roma/Chieti/Pescara/Avezzano prima di entrare nell’A24, poi uscire ad Avezzano , immettersi nella SS690 e uscire a Civitella Roveto/Meta; in treno si arriva alla stazione ferroviaria di Avezzano sulla linea Roma Pescara e si procede sulla linea locale Avezzano – Roccasecca fino alla stazione di Civitella Roveto; in autobus ci si avvale dei servizi ARPA; gli aeroporti più vicini sono quelli di Roma Ciampino e Pescara, rispettivamente distanti dalla località 118 e 120 km.Scopri tutti gli eventi dell’Abruzzo