La Festa dell'Olio a Cartoceto

Informazioni, date e orari per visitare la mostra mercato

Calendario delle aperture

Novembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Valorizzare le risorse del territorio è fondamentale soprattutto per i paesi più piccoli eprende questo dettame alla lettera servendosi della Pro Loco per organizzare laL’evento, in programmatiene banco elevando a protagonisti due eccellenze concatenate fra loro, appunto l’e l’. Qui, nel borgo medievale in provincia dil'olio ha assunto la Denominazione di Origine Controllata facendone dal 2004 un vessillo gastronomico.C’è lo zampino del Comune, della Provincia e della Regione Marche, che contribuiscono ogni anno a incrementare il prestigio della manifestazione. Questa è una kermesse del gusto che negli anni passati ha ospitato grandi ospiti come lo chef Gianfranco Vissani, che ha potuto saggiare le qualità dei tesori gastronomici cartocetani.Nella centralissimasi riuniscono produttori e venditori d’olio, così come dei loro derivati e altre specialità locali come il formaggio di fossa e il vino novello.Il programma ( brochure ) propone un vasto ventaglio di attività che spaziano dallein tutto il centro storico, sulle diverse, laboratori e contest fotografici, visite ai frantoi e passeggiate guidate. Ritornano le cene, le degustazioni di vini DOC nelle cantine dislocate nel territorio e gli spettacoli di artisti di strada, illusionisti e prestigiatori nel borgo.Cartoceto DOP, il Festival – Mostra Mercato dell’Olio e dell’Olivacentro storico di Cartoceto (Pesaro Urbino).6 e 13 novembre 2022.ingresso gratuito.mostra mercato.apertura mostra mercato alle ore 9.Maggiori informazioni e programma completo sul sito uffiicale della Pro Loco e sulla pagina Facebook dedicata, o al tel. 0721 898437.per chi arriva da nord, bisogna prendere l’Autostrada A14 verso Ancona, uscire a Rimini Sud e continuare per la, poi imboccare la SS 72 e seguire le indicazioni fino a Cartoceto.Da sud con l’Autostrada A14 uscire a Cattolica e procedere sulla SP 17 fino al paese.Dalla stazione ferroviaria di Fano continuare con le Autolinee Adriabus.L’aeroporto di Ancona dista circa 59 km dalla località.