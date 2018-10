Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Ben tre appuntamenti all’insegna dei prodotti del bosco qui a Castiglione dʼOrcia , nella silente provincia senese; e sì perchési apre il sipario sulla. Il paesaggio non potrebbe essere più accogliente immersi tra i boschi di castagni che circondano, piccola località ai piedi del Monte Amiata.Ildella sagra è davvero ricco: pasta al profumo di funghi, polenta e porcini, funghi fritti o con salsiccia e poi le immancabili caldarroste da gustare con il vin brulé.Sapori del bosco da portare a casa e non solo da degustare perché durante i tre giorni della sagra gli stand offrono la possibilità di acquistare moltitra cui funghi, marmellate e caldarroste. Vivace anche il programma di attività conA chiudere la Sagra del Fungo e della Castagna a Vivo d'Orcia ilprevisto per domenica 21 ottobre (ore 16.30).: Sagra del fungo e della castagna: Vivo d'Orcia località di Castiglione dʼOrcia ( Siena : 14, 20 e 21 ottobre 2018: non disponibili: ingresso libero: sagra gastronomica: Associazione Pro Loco Vivo d'Orcia : siamo a una cinquantina di chilometri a sud di Siena, e da qui per raggiungere Castiglione dʼOrcia è sufficiente seguire la SR2Scopri tutti gli eventi della Toscana