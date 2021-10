La Festa del Marrone a Campiglia d'Orcia

Informazioni utili, date e orari della sagra del marrone

Calendario delle aperture

Ottobre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Confessatelo, l’autunno lo attendete con ansia per poter gustare uno dei suoi egregi frutti, la. Di sicuro è così ae nella sua frazione più feconda,, dove l’si riempiono i canestri e si accendono i bracieri in occasione dellaSi tratta di un momento fondamentale per la vita del borgo, che vive di spirito di aggregazione, di ritrovo popolare e di svago prodotto nel sano rimestarsi nelle piazze e lungo le vie del piccolo centro storico, attraversato dal vento che porta di qua e di là l’inconfondibile profumo dellePurtroppo nel 2021 la festa è annullata a causa della pandemia: torneràDal 1978 la manifestazione ha mietuto un successo dopo l’altro, ma non senza la dedizione e il sacrificio dell’operosaIn realtà la Festa del Marrone conta suldi tutta la popolazione, coordinata dai tre rioni cittadini che prendono il nome di. Le loro rappresentanze si incaricano di addobbare le strade dei quartieri scegliendo uno o più temi che possono essere storico, religioso o culturale, ma anche di fantasia o agreste. A questo punto si ordiscono stupendeanimate dai cui racconti su antiche leggende rapiscono l’immaginario di chi si trova ad ascoltare le mirabolanti narrazioni.È poi cruciale il ruolo deglie deiorganizzati da ciascun rione, che studia per la festa un appositoin grado di conquistare i visitatori. Nessuno, comunque, fa mai mancare le, i mitici pici, tortelli e tagliatelle, carne di cacciagione e dolci come le crostate di castagne, il castagnaccio e il salame di cioccolato.Il rione deve riuscire a ingraziarsi quanti più visitatori possibile poiché sono proprio questi ultimi ad avere voce in capitolo e a esprimere ilvotando il rione migliore per mezzo di un tagliando consegnato in piazza. Ilprevede unae una: il computo dei voti decreta il vincitore.Ti piacciono le caldarroste? Leggi il nostro articolo sulleFesta del MarroneCampiglia d’Orcia – Castiglione d’Orcia (Siena).30 ottobre 2022.dalle ore 12.accesso gratuito.sagra gastronomica.chiamare la Pro Loco al tel. 0577/872722.dall’Autostrada del Sole A1 si procedee sulla SS 2 Cassia uscendo prima dal casello autostradale di Firenze Certosa (da nord) o di Chiusi/Chianciano Terme (da sud).Dalla stazione ferroviaria di Siena continuare in autobus fino al borgo.L’aeroporto più vicino è posto a 135 km dalla località ed è l’Amerigo Vespucci di Firenze.