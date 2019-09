Garda Con Gusto a Riva Del Garda

Informazioni utili, date, orari per partecipare alla rassegna

è la gourmet experience che dà realmente un senso alla parola “gusto” offrendo un preponderante impulso alla promozione dei valori enogastronomici vigenti in Trentino Alto Adige partendo da, cittadina ospitante questo grande evento in programmaal(2.000 mq di spazio espositivo affacciato sul lago ). Produttori, chef, ristoratori ed esercizi ricettivi entrano in connessione esponendo se stessi e le relative eccellenze in quella che si rivela una delle più importanti vetrine promozionali nell’ambito del turismo enogastronomico in Italia La rassegna volge a esaltare quanto di meglio ilè in grado di regalare, perciò si attiva la sinergica catena cui partecipano cuochi, scuole alberghiere ma altresì food blogger, critici, brand partner e sponsor che hanno a cuore un comparto non suscettibile di alcuna crisi nel contesto della fruizione massifica.Garda con Gusto non è semplicemente un salone, è una cassa di risonanza che richiama solo il meglio deldando la possibilità alle perle dell’enogastronomia di sfilare ammirate dai cinque sensi… sì, proprio tutti e cinque! Fra queste impongono la propria maestatis somme squisitezze come la carne salada De.Co., pesce di lago, d’allevamento e di fiume quali coregoni, tinche, lucci, persici, carpioni e trote, verdure biologiche della Val di Gresta e, ancora, formaggi di malga e materie prime di una terra generosissima, ci riferiamo ai piccoli frutti del sottobosco, alle susine di Dro Dop e De.Co. ma anche ai marroni, il tartufo nero del Baldo, lo zafferano ed il broccolo di Torbole Presidio Slow Food, senza dimenticare l’olio extravergine d’oliva – qui presente nella varietà Casaliva - prodotto più a nord del mondo.A questa esplosione di sapori si accosta l’immancabile ebbrezza deila cui qualità non è in discussione, Chardonnay, Nosiola, Cabernet e tantissimi altri uvaggi di apprezzatissimo pregio, oltre alle rinomate bollicine Trentodoc.Sono tutti elementi messi a disposizione sia alleche ai tanto attesiorganizzati per evidenziare la maestria di pluristellati funamboli dei fornelli: per fare qualche nome si citino le presenze di(chef da due stelle Michelin, c/o Locanda Margon),(vincitore del “Campionato Italiano Miglior Allievo Istituti Alberghieri – Trofeo METRO Cash&Carry”), lo Chef stellato(Ristorante Torre del Saracino), e ancora figure del calibro di(Lo Chef delle Star di Hollywood), l'austriacodi JRE – Jeunes Restaurateurs d’Europe e la vincitrice di Masterchef 2019,. Il tutto verrà presentato da, critica gastronomica e coordinatrice della giuria italiana diDagli chef a esperti barman, tutti concorrono a superare i limiti dell’immaginabile nella proposta di gusto incarnata inoltre nella, qualcosa di certamente diverso nel panorama delle kermesse del comparto gustativo con la riscoperta del bar tipico italiano, con il caffè di Omkafè e brioches appena sfornate..Garda con Gusto crea inoltre un intreccio che dà vita a spazi di presentazione e fruizione dei prodotti del territorio, vale a dirededicati ciascuno a un preciso tipo di preparazione ed eccellenza e un unicum assoluto da provare con l', un momento con lo chef dove tre protagonisti d'eccellenza,vi stupiranno con una sorta di piccole proposte impreziosite da drink preparati con bollicine Ferrari Trentodoc da barman di Planet Bevande. Saranno presenti anche i prodotti dell’IstitutoGarda con GustoPalavela Centro Congressi – Riva del Garda (Trento)dal 1 al 3 novembre 2019venerdì 11.00 – 23.00, sabato 10.30 – 23.00, domenica 10.30 – 18.00eventi e relativi prezzi consultabili a questa pagina rassegna enogastronomicaconsultare il sito ufficiale della manifestazione qui tutte le informazionicontattare Garda Trentino S.p.A. – Azienda per il Turismo al tel. 0464/554444 o all’indirizzo mail info@gardacongusto.it ; consultare la pagina Facebook dell’eventoDall’Autostrada A22 del Brennero si esce a Rovereto sud/Lago di Garda nord, 15 km dopo il casello, proseguendo sulla SS 240; la stazione ferroviaria di Rovereto è ben collegata a Riva del Garda grazie ad efficienti autobus extraurbani; l’aeroporto più vicino è quello di Bolzano ad appena 60 km dalla località, ma sono opzionabili anche il Valerio Catullo di Verona distante 90 km e il Marco Polo di Venezia a 190 km.Scopri tutti gli eventi del Trentino Alto Adige