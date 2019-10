La Festa del Nuovo Raccolto ad Arro di Salussola

Informazioni utili, date, orari per partecipare alla festa

Calendario delle aperture

Ottobre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Laè la grande fiera agreste che ad, tranquilla frazione del comune di Salussola , provincia di Biella , rende omaggio alla terra e alle materie prime della campagna del Piemonte La sagra, versatile ed eclettica, è attesa in paesee si svolgerà nell’arco di una giornata quanto mai piena, ricca ed esondante dentro e fuori i termini dell’allegria e della condivisione popolare.La location scelta è ogni anno un antico e rustico cascinale, intorno al quale vengono organizzate le attività più disparate il cui comun denominatore coincide con la fruizione libera e felice di un paesaggio incommensurabilmente bello, generoso e florido. Le campagne biellesi accolgono or dunque centinaia di persone che qui vogliono divertirsi, esplorare in bicicletta sentieri di sapori e lumi bucolici, comprare imessi in vendita al tradizionale(ore 9:30), assaggiare salumi, formaggi e la Miassa fatta con farina di mais.A mezzogiorno è tempo di gustare la panissa nel contesto della, perché il, secondo gli autoctoni, è una cosa seria e come tale la si venera senza se e senza ma. Prevista laalle ore 12, mentre alle ore 17 laLa cascina messa a disposizione dellaè un mondo a parte, una dimensione di semplicità dove armati di buonumore si mangia seduti su balle di paglia all’ombra di grezzi gazebo e spartane tettoie. Al più prosaico intrattenimento segue una caratterizzante componente culturale, quella che afferisce il ciclo diper osservare le alacri fasi di lavorazione del riso, la coltivazione delle piante e la conservazione del prodotto.Rientra nel tema la, un percorso di 3 km da affrontarsi con bici propria oppure noleggiata per arrivare alle risaie, dove avviene anche la mietitura.Da segnalare l’a partire dalle ore 9:30 per tutta la giornata e i giochi per i bambini, i gonfiabili e l’animazione.Festa del Nuovo RaccoltoArro di Salussola (Biella).13 ottobre 2019.dalle ore 9 alle 19.gratuito.festa agreste.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale dell'azienda Riso Guerrini, sulla pagina Facebook dedicata o al tel. 0161/939829.dall’Autostrada A4 bisogna uscire al casello di Santhià, seguire le indicazioni per Biella e successivamente per Salussola, poi dirigersi verso frazione Arro.La stazione si trova sulla linea ferroviaria Santhià – Biella.Gli aeroporti di riferimento sono il “Sandro Pertini” di Caselle Torinese e Milano Malpensa.