La Festa del Riso a Carpiano

Nel fine settimana del Carpiano , nella Bassa milanese resa famosa dai tanti eventi storici come la battaglia di Melegnano, torna l’appuntamento fisso con laSiamo allaper questa manifestazione organizzata dal volontariato carpianese, dedicata alla gastronomia e ai prodotti del territorio, che si svolge in Piazza Colonna.Come ogni anno è previsto une adatto proprio a tutti, dai grandi ai bambini: piatti, ricette e specialità tipiche, serate danzanti e musica dal vivo, baby dance e balli di gruppo, attrazioni e laboratori per i più piccoli, la mostra sulla filiera del riso e sulle macchine agricole antiche e moderne con modelli di attrezzature agricole funzionanti, auto e moto d’epoca, e ancora performance artistiche, mercatino dell’usato e degli hobbisti, battesimo della sella, gare di cucina e ovviamenteDurante la festa sono previste visite guidate al: Festa del Riso: Carpiano (Milano): 5-6 ottobre 2019.: sabato dalle 19;domenica dalle 10.: ingresso gratuito.: sagra gastronomica.: maggiori infomazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.: siamo a una ventina di chilometri a sud di Milano , da cui è possibile raggiungere Carpiano percorrendo l’A1 con uscita Binasco e poi la SP40.