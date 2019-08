La Fiera del Riso a Isola della Scala

Informazioni utili, date e orari per visitare la fiera

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

È una delle più amatee vanta oltre mezzo secolo di storia, stiamo parlando delladi Isola della Scala , comune alle porte di Verona Dall', quasi un mese di appuntamenti dove si potrà degustare il classico risotto italiano preparato grazie allepiù antiche dalle mani esperte dei Maestri Risottari e dei tanti chef in arrivo da tutta Italia Ruota tutt’intorno al, che per forma ci ricorda proprio un chicco di riso, una nuova struttura architettonica che racchiude il: all’interno le riserie locali e gli stand gastronomici con i prodotti tipici del territorio.Da qui fin verso il centro del paese si snoda la, un percorso fatto di stand di oggettistica per la casa, artigianato, abbigliamento e pelletteria, giardinaggio e tempo libero solo per citarne alcuni.La fiera di Isola della Scala, giunta alla, è una delle più visitate del Veneto con oltre 150 espositori in arrivo da tutta Italia.Durante i giorni della festa sono davvero numerose le attività e gli eventi in programma:, sfilate in costume,, mostre,e concorsi per grandi e bambini.La fiera dedica inoltre un’attenzione particolare ai più piccini grazie al grande Luna Park, allacon tanti giochi e divertimento e al(tutte le domeniche pomeriggio in centro), dove scambiarsi giochi e libri.: Fiera del Riso – La Festa del Risotto Italiano: via Bastia, Isola della Scala (Verona).: dall'11 settembre al 6 ottobre 2019.: ingresso gratuito.: sagra gastronomica e fiera campionaria.: in aggiornamento. Maggiori informazioni, appena disponibili, sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.: siamo a una ventina di chilometri a sud di Verona; seguire l’A4, uscita Verona Sud, indicazioni per Modena SS12 oppure A22 del Brennero, uscita Nogarole Rocca.