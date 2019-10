La Fiera del Bollito con la Pearà a Isola della Scala

Informazioni utili, date e orari per visitare la fiera

Se pensate che il bollito sia un piatto da mensa o da ospedale, a Isola della Scala , in provincia di Verona , vi faranno ricredere.Quello che viene proposto alla– quest’anno in programma– è una specialità di tradizione secolare in Veneto , che abbina la qualità delle carni della pianura veronese con il gusto forte di un intingolo, la pearà, pepato al punto da ridar forze – stando alla leggenda – anche a una morente Rosmonda, sposa del re longobardo Alboino.Allavi portano in tavola una versione a filiera cortissima di questo piatto veronese: allevamenti locali, carni selezionate e cucinate dalle macellerie della zona. E il tocco slow di un condimento, la pearà, che stempera un impasto di midollo di bue, pan grattato, olio e pepe nero in un brodo di carne, e riduce poi il tutto in due ore a fuoco lento.L’appuntamento con la Fiera del Bollito con la Pearà è nel padiglione della fiera di Isola della Scala, il, dove mettono a tavola sia a mezzogiorno che alla sera.A pranzo con un ristrettoin cui spicca l’altra specialità locale, ilall’isolana (qui è a chilometro zero il); a cena con una carta più ampia che include tutti i piatti forti della tradizione veronese.Per smaltire, quattro passi per il nucleo storico di Isola della Scala, raccolto attorno alla medievale Torre Scaligera, vi faranno apprezzare ville di stampo veneziano; un quarto d’ora di auto e si è in centro a Verona.Se ti trovi da queste parti scopri anche la Fiera del Riso a Isola della Scala : Fiera del Bollito con la Pearà: via Parco del Riso 1, Isola della Scala (Verona).: dal 7 al 24 novembre 2019.: ingresso gratuito, consumazione a pagamento.: sagra enogastronomica.L’area fieristica è aperta al pubblico tutti i giorni (feriali ore 12-14:30 e 18:30-23, sabato e domenica dalle ore 11 alle 23).Gli stand gastronomici sono aperti tutti i giorni nei seguenti orari:feriali 12-14:30 e 18:30-23sabato 12-15 e 18:30-23domenica 11:30-15:30 e 18-22.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.: siamo 20 km a sud di Verona, sulla SS12.Dall’Autostrada Milano-Venezia, l’uscita è quella di Verona Sud; per chi viene da sud, quella di Nogarole Rocca della A22, Modena-Brennero.Trasporto pubblico: autobus locali dalla stazione FFSS di Verona, 45 minuti di tragitto.