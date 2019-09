La Fiera del Marrone a Cuneo

Informazioni utili, date, orari per visitare la fiera

Giunge l’autunno ed è tempo di castagne.Lo sanno bene a Cuneo , città miliare nel sud del Piemonte doveviene organizzata la, manifestazione enogastronomica fra le più importanti d’Italia.Qui si raccolgono per tre giorni le eccellenze del territorio cuneese, prodotti di primissima qualità fatti conoscere tramite esposizioni e degustazioni.Il cuore della kermesse batte forte nel, contenitore di centinaia diselezionati da enti quali il Comune di Cuneo, Slowfood, Coldiretti, ATL e Confartigianato.Via Roma, Piazza Galimberti, Piazza Virginio e Piazza Europa riservano ampi spazi a laboratori didattici, incubatori culturali, tante mostre, spettacoli e appuntamenti musicali.La Fiera Nazionale del Marrone, uno dei più importanti tra gli eventi e sagre delle castagne in Italia , nacque negli anni ’30 e a quel decennio risalgono le prime edizioni, poi più niente (causa conflitto mondiale) fino al 1999, quando si decise di far risorgere la fenice e arricchirla alle porte del nuovo millennio. Il titolo di “Fiera Nazionale” le è stato attribuito nel 2009 per via del sempre crescente successo ottenuto grazie a una partecipazione larghissima, parliamo nella fattispecie di migliaia di visitatori.Fiera Nazionale del Marronecentro storico di Cuneo (Piemonte).dal 18 al 20 ottobre 2019.venerdì dalle ore 9 alle 23:domenica dalle ore 9 alle 21.gratuito.fiera enogastronomica.maggiori informazioni sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook della manifestazione.da Torino prendere l’Autostrada A6 Torino – Savona e uscire a Cuneo.La stazione ferroviaria di Cuneo si trova in Piazza della Libertà e per raggiungere il centro storico bisogna percorrere via Giolitti fino a Piazza Europa, conseguentemente girare in C.so Nizza e percorrerlo nella sua interezza fino a Piazza Galimberti.Dall’aeroporto di Cuneo Levaldigi partono navette bus dirette all’area fiera.