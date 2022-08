L'Oktoberfest a Cuneo, la Festa della Birra

Informazioni utili, date, orari per partecipare all’Oktoberfest

Calendario delle aperture

Settembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Epicuro sarebbe felice di constatare oggi che una festa nel Vecchio Continente è capace di offrire un pieno soddisfacimento del piacere. Stiamo parlando dell’, ma non quella di Monaco di Baviera, bensì delladiDopo due anni di sosta per la pandemia, la nuova edizione: se la matematica non inganna, si contano complessivamente, tanto dura una rassegna che rappresenta ben di più di una scorpacciata di birra, ma un modo di divertirsi fra “compagni d’avventura” in una cornice cittadina davvero scenografica.D'altra parte questa è la terra di nascita della più celebre tra le, la mitica, che prese vita a Piozzo di Cuneo nel lontano 1986.Obiettivo principale dell’evento è coinvolgere famiglie, gruppi di amici e comitive variegate tra convivialità, intrattenimento e, naturalmente, buon gusto. Sì, perché nell'area delci si ritrova a mangiare e bere negli oltre 40.000 metri quadrati della festa tra luna park, beer garden coperto, aree verdi, stand istituzionali, street food e lo scenografico padiglione riscaldato completamente rivisitato, il tutto a ingresso gratuito.Il collegamento con la celebreesiste e risiede in un’etichetta di fama mondiale:è infatti la birra che a Cuneo scorre a fiumi, un nettare della tradizione bavarese prodotto nel 1634 da alcuni monaci di Neuhauser Straße per uso personale, venduto solo a partire dal 1780. All’Oktoberfest cuneese ci si può dissetare sorseggiando laservita nel caratteristico Mass da 1l, lacon una parte di limonata, l’(impercettibile lo 0,3° di tasso alcolemico) e laspillata appositamente per iNon può certamente mancare la componente, fruibile in tutta tranquillità sedendosi a uno dei tavoli messi a disposizione dall’organizzazione all’interno dell’, dove arrivano serviti i nuggets di pollo, alette di pollo al forno, patatine fritte, polpettine, currywurst, taglieri di salumi e formaggi e brezel, ma anche cosce di pollo al forno, maxi stinco alla birra, hamburger del baffo, costine brasate, spatzle con speck e panna e gnocchi di patate alla bavarese.possono accedere a un menù distinto con piatti pensati appositamente per loro.Oktoberfestarea del Pala Ubi Banca, Cuneo.dal 28 settembre al 10 ottobre 2022.il beer garden e il padiglione sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 18; mentre il sabato e la domenica dalle ore 11.Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale della manifestazione o sulla pagina Facebook dell’evento.l’ingresso è gratuito.festival della birra.in auto da Torino bisogna percorrere l’A6-A33 con uscita Cuneo Est e proseguire sulla Circonvallazione Bovesana - SP21 e seguire le indicazioni.