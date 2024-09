Il Festival dei Luoghi Comuni a Cuneo

Informazioni utili, date e prezzi del festival

Calendario delle aperture

Ottobre 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

L’associazione culturale CUADRI organizza la VI edizione del, in programma, che ha come tema. La fitta agenda di iniziative propone numerosi incontri a, laboratori, visite guidate e spettacoli al Teatro Toselli.Al momento sono stati presentati solo alcuni appuntamenti e spettacoli, mentre altri saranno annunciati nelle prossime settimane (aggiorneremo l'articolo non appena disponibile il programma completo). Per tutti i dettagli si può consultare il sito del Festival dei Luoghi Comuni che riportiamo nello specchietto riepilogativo qui sotto.Festival dei Luoghi Comuni.diverse location a Cuneo.dal 10 al 13 ottobre 2024.ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del festival.Cuneo si raggiunge da(95 km) percorrendo l’autostrada A6 e successivamente prendendo lo svincolo per l’A33, da dove si prosegue fino a destinazione.Da(149 km) autostrada A10 fino a, poi A6 e successivamente svincolo A33 fino a Cuneo.