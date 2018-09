La Sagra della Val d'Arbia a Buonconvento

Informazioni utili, date, orari per partecipare alla sagra

È da eventi come lache s’intuisce e comprende il vero spirito frivolo e mattacchione di una regione quale la Toscana , da sempre fedele a una sempreverde anima festaiola. L’appuntamento è, borgo delle Crete Senesi fra i più belli d’Italia. Sembra ed è allora la location perfetta per ospitare una manifestazione giunta alla sua 50ima riproposizione ed emblematica per la sua capacità di promuovere con incredibile enfasi e paesana semplicità il territorio portando nel centro storicoe un’infinità dia misura di ogni generazione.e tantosono i temi portanti di una kermesse popolare letteralmente messa in piedi e alimentata dai quattro pittoreschi quartieri di Buonconvento, e cioè, ciascuno sede di una singolare taverna specializzata nella preparazione di piatti dall’antica ricetta, lo spezzatino di Chianina alle Cipolle per esempio, o la Trippa del Poggio, e ancora la nana in porchetta, le tagliatelle settembrine e tal altre succulente pietanze. A ciò si aggiungonoedI turisti hanno l’occasione di esplorare il meraviglioso hinterland salendo a bordo delgrazie alla proficua collaborazione dell’Gli anni si susseguono ma il fascino della Sagra della Val d’Arbia (inizialmente una fiera mercato di bovini di razza Chianina di cui si hanno notizie fin dal 1805) resta immutato ed è grande soddisfazione per gli organizzatori, in particolare il, lae l’, il cui impegno viene puntualmente premiato da fiumane di persone pronte ad accorrere per godere di una festa davvero versatile.Sagra della Val d’ArbiaBuonconvento (Siena)dal 21 al 30 settembre 2018tutti i giorni a partire dalle ore 17.00, domenica dalle ore 9.00ingresso gratuitofesta popolareconsultare la pagina Facebook dell’eventoChi proviene da nord deve percorrere l’Autostrada A1, uscire a Firenze Certosa, imboccare la superstrada Firenze – Siena e uscire a Siena sud, dopodiché continuare sulla SS2 Cassia fino a Buonconvento; da sud occorre uscire dall’Autostrada A1 presso Sinalunga o Chianciano, seguire per Pienza e dirigersi verso San Quirico d’Orcia tenendo però conto delle indicazioni per Buonconvento; la stazione locale si trova sulla linea ferroviaria Orbetello – Grosseto – Buonconvento – Siena; gli aeroporti disponibili sono tre, ovvero l’aeroporto senese di Apugnano, quelli di Pisa e Firenze.Scopri tutti gli eventi della Toscana