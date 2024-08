La Giostra della Rocca, il Palio di Monselice

Programma

Informazioni utili per partecipare alla Giostra della Rocca

, tra i dolci profili dei, si celebra la, una festa in stile medievale con tanto di disfide, cortei, gare di scacchi, mercatini e naturalmente l’immancabile Quintana per la conquista del Palio. Sono nove le contrade che partecipano a questadel passaggio dell’Imperatore Federico II di Svevia nel 1239. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.La manifestazione si svolgee tra i tanti eventi in programma segnaliamo l'inaugurazione con il Banchetto medievale in Piazza Mazzini (6 settembre ore 20:30), la Gara della Staffetta e degli Arcieri (, archi ore 15:30, staffetta ore 18).è la volta del(ore 9, Castello di Monselice), mentre nel pomeriggio le contrade si sfidano nella gara della macina (ore 17). Ilsi svolge al mattino dalle ore 9:30 presso la Sala Conigliare, mentre la finale è previstaalle ore 21 in Piazza Mazzini conalle ore 20:30 partenza dai giardini del Comune e arrivo in Piazza Mazzini alle ore 21 della "", esibizione coreografica di 170 tamburini delle nove Contrade, con lancio della sfida della Contrada detentrice del Palio.La giornata più importante della manifestazione è, quando al mattino il corteo storico con oltre duemila figuranti alle ore 9:30 anticipa la famosadel pomeriggio (ore 14:30, Campo di Giochi in via Piave), sfida equestre di destrezza e abilità con gli anelli, dove i partecipanti si contendono la vittoria per il Palio e per la Strassa. A seguire festeggiamenti in Piazza Mazzini per la consegna del Palio.: Giostra della Rocca: Monselice (Padova).: dal 6 al 15 settembre 2024.: ingresso libero alle iniziative di contorno. La Quintana è a pagamento.Cena medievale 40 €.: rievocazione storica.: maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della Giostra.: Monselice si trova circa 25 km a sud diPer chi viaggia in autostrada, il casello di Monselice si trova lungo l'A13.