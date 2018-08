La Sagra del Prosciutto a Carpegna

Informazioni utili, date e orari per visitare la Festa

Qui nelle Marche ogni anno nel(quest’anno) si festeggia una Dop d’eccellenza; laporta in tavola il gusto di questo salume nelle sue due varianti più dolce (San Leo) o più intenso e speziato (La Ghianda).Si può gustare questa prelibatezza negliadibiti per l’occasione con menu realizzati in collaborazione con alcune delle più importanti aziende del territorio tra cui birra artigianale La Cotta, Pasital Pasta del Montefeltro e vini del Conventino di Monteciccardo; oppure si può acquistare insieme a molti altri prodotti tipici nell'(sabato e domenica, dalle 10 alle 23).Oltre al buon cibo qui asi ritrova come di consueto un contorno di intrattenimento con truccabimbi e gonfiabili per i più piccini, la tradizionale(sabato dalle 9), illungo le vie del centro con le opere di hobbisti, artigiani e collezionisti (sabato e domenica, dalle 10 alle 23) e tanta buonaal Palatenda con le migliori orchestre e in piazza Conti con le cover band.Ricco anche il palinsesto delle attività collaterali, varie e un po’ per tutti i gusti:a cavallo o con e-bike per scoprire i paesaggi del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;al palazzo dei Principi di Carpegna; il giro del Monte Carpegna, ladi circa una quindicina di chilometri; la Motoprosciuttata,con giro panoramico nel Montefeltro con sosta presso gli stand gastronomici.: Sagra del Prosciutto di Carpegna Dop: Carpegna (Pesaro-Urbino): dal 19 al 22 luglio 2018: stand gastronomici venerdì 19-23, sabato e domenica 12-15 e 19.30-23.30: ingresso libero: sagra gastronomica: sul sito ufficiale : per raggiungere Carpegna da nord, A14 fino a Rimini Nord e poi indicazioni per Santarcangelo di Romagna - San Leo - Montecopiolo; da sud, A14 fino a Pesaro e poi per Sassocorvaro - Macerata FeltriaScopri tutti gli eventi delle Marche