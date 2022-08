La Sagra del Pistacchio a Raffadali: Fastuca Fest

Informazioni utili, date e orari per visitare la festa

L’oro verde della valle dei platani è il protagonista dellain programma a. Non meno pregiato e conosciuto del pistacchio di– valorizzato nella realativa– questo squisito frutto verde cresce rigoglioso nell’entroterra agrigentino.Giunta quest'anno alla sua VI edizione, laporta in tavola le prelibatezze a base di pistacchio; ricercato soprattutto per il sapore aromatico, lo ritroviamo certamente neidella tradizione siciliana (gelati, cannoli, torte e l’imperdibile crema al pistacchio usata per guarnizioni e farciture) ma anche nei primi piatti con lafatta in casa con lao nei secondi come laLa Sagra del Pistacchio di Raffadali è anche una straordinaria vetrina delle eccellenze locali con spazi espositivi per ie i: Non mancano in programma cooking show e concerti, ma ancheper conoscere questo frutto che cresce tra i 100 ai 600 metri sul livello del mare, viene raccolto come un tempo partendo dal mallo e poi essiccato per ridurne l’umidità.: Fastuca Fest, Festa del Pistacchio: Raffadali (Agrigento).: dal 16 al 18 settembre 2022.: ingresso libero.: sagra gastronomica.: maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.: Raffadali si trova a circa una quindicina di chilometri a sud di. Dal capoluogo è sufficiente seguire la SS118 per raggiungere il paese.