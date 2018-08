La Festa di San Rocco a Grottole

Informazioni utili, date, orari per partecipare alla festa

Calendario delle aperture

Agosto 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

È incredibile come alcune ricorrenze riescano a compiere l’autentico miracolo di aggregare genti di tutte le età ed estrazioni sociali spargendo allegria e note di raccoglimento tra le maglie di una massa coesa. Laè sentita in molti comuni della provincia di Matera e della Basilicata in generale, ma aha probabilmente trovato un terreno particolarmente fertile già dal 1665 e ilsi svolge un’edizione ch’è una grande, eterogenea cerimonia a cielo aperto.La mattina si parte con la, il cui simulacro viene portato a spalla da un manipolo di fedeli con gli altri a seguire il corteo e ad attorniare la statua, vestita di tutto punto con abiti e accessori tradizionali, nella fattispecie cappello, mantello, borsa, bastone, stivali e un cane d’argento, così da richiamare una presenza che si è saldamente affermata nell’immaginario dei credenti. San Rocco era vicino ai poveri e ai malati, ai disadattati, e se ne prendeva cura facendone una missione disinteressata, mossa da una smisurata vocazione di fede senza compromessi.Ancora oggi è in auge l’usanza dell’offerta da parte dei fedeli di soldi, oro e oggetti preziosi regalati all’icona del Santo, cosicché ilche ne deriva viene esposto proprio il giorno della festa a rappresentare la collettiva devozione popolare e il ringraziamento conseguente alle eventuali grazie ricevute.La processione si rivela molto bella, parte dalla, attraversa il centro storico per arrivare ale affrontare poi il ritorno ripassando dalle vie del borgo. Insieme alla statua procedono in cavalcata elegante alcuni cavalli bardati, parte integrante di una sfilata a cui partecipano figuranti in abiti tradizionali lucani e medioevali. A concludere la giornata, loammalierà gli avventori che si godranno un tripudio di luci e colori.Festa di San RoccoGrottole (Matera)16 agosto 2018tutto il giornogratuitofesta religiosacontattare il Comune di Grottole al tel. 0835/558211Percorrere la SS 407 Basentana, uscire a Grottole/Salandra scalo e proseguire fino al paese; i treni giungono alla stazione ferroviaria di Salandra-Grottole; autobus extraurbani partono da Matera e Grassano; l’aeroporto di Bari è quello di riferimento.Scopri tutti gli eventi della Basilicata