La Festa Patronale di Acquaviva delle Fonti

Informazioni, programma, date e orari della festa patronale

Calendario delle aperture

Settembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

L’apparato devozionale vigente nel paese diidentifica il proprio apogeo nella, grande appuntamento popolare di matrice liturgica dedicato alla protettrice del borgo in provincia di Bari . Per tradizione èil giorno di celebrazione mariana, ma nell’abitato è ormai radicata abitudine considerare stabilmente gliper il solenne investimento religioso.La festa si svolge quest’anno, periodo che richiama nel centro storico una moltitudine di persone interessate a partecipare ai principali eventi sui quali la manifestazione si incardina alternando momenti di sacro raccoglimento a parentesi di profano intrattenimento. L’atmosfera si scalda già nella giornata di apertura, in cui sono previsti di prima mattina il, l’e ila preludere ladell’ingresso del simulacro della Madonna, il cui rientro si accompagnerà al, alloe all’entro la suggestiva location diLee iavranno luogo il 2 settembre, mentre il 3 si avvicenderanno l’anima e il corpo della festa tramite il rito dellada parte del Sindaco e dell’Arcivescovo. Seguiranno lae soprattutto ladell’immagine della Madonna per le vie del borgo.caleranno il sipario sul martedì apicale, infine mercoledì loe l’abbinata alla festa faranno da conclusione alla patronale.Per tutta la durata della manifestazionein Piazza Martiri (allestite dalladi Putignano ),pressoFesta patronale di Maria Santissima di CostantinopoliAcquaviva delle Fonti (Bari).dall’1 al 4 settembre 2019.tutti i giorni dalle ore 9.00 a tarda sera.ingresso libero.festa religiosa.consultabile la pagina Facebook del Comitato Feste Patronali di Acquaviva delle Fonti.In auto si arriva percorrendo l’autostrada A14 Bologna - Bari - Taranto e uscendo al casello di Acquaviva delle Fonti; la stazione si trova sulla linea ferroviaria Bari – Taranto Reggio Calabria ; disponibili autobus Sita e Scoppio; l’aeroporto di Bari è quello di riferimento.Scopri i principali eventi della Puglia