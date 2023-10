La Sagra del calzone di Acquaviva delle Fonti

Informazioni, date e programma della Sagra del Calzone

Calendario delle aperture

Ottobre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nata nel 1971 grazie alla volontà del Cavalier Cirielli, ladi, ai piedi della Murgia barese, si rinnova ogni anno ogni terzo weekend di ottobre.La manifestazione nasce dall’idea di dar nuova vita e lustro alla, omaggio dei numerosi calzolai di Acquaviva al loro protettore; una festa modesta che cadeva il 25 ottobre di ogni anno e si limitava a qualche gioco in piazza e qualche fuoco d’artificio. E allora cosa inventarsi?Una sagra che renda onore alla, le cipodde de Acquavive, perché proprietà e buone caratteristiche a questo bulbo certo non mancano: azione diuretica, antiscorbutica, antidiabetica e vermifuga, alimento tonificante per vene e arterie ricco di ferro.Nasce così la, con una ricetta che lo propone ripieno di cipolla d'Acquaviva stufata nell'olio d'oliva,(akuànde),La 52° edizione si svolge quest'anno nel fine settimana del, quando i visitatori possono fare scorpacciate di calzoni ripieni, di salsicce e agnellone alla brace, magari bevendo del vino rosso Primitivo.Oltre aglisono previsti spettacoli e musica dal vivo in Piazza Vittorio Emanuele, il mercatino dell'artigianato, dell'usato e dell'antiquariato in Piazza dei Martiri e attrazioni per bambini in Piazza Garibaldi.Sagra del CalzonePiazza Vittorio Emanuele II, Acquaviva delle Fonti (Bari).dal 13 al 15 ottobre 2023.sagra gastronomica.dalle ore 18 stand gastronomici, stand fieristici, mercatini artigianali, parco giochi, intrattenimento e animazione con artisti di strada.Spettacoli:Venerdì 13 ottobreore 21 DJ Raffy MC e Jako Diaz.Sabato 14 ottobreore 21 musica con i Terraross.Domenica 15 ottobreore 10 esibizione di automodellismoore 21 spettacolo comico con Uccio de Santis.Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.Acquaviva delle Fonti si trova a circa 30 km daed è raggiungibile dall'autostrada A14 con uscita ad Acquaviva.