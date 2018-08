La Sagra del Panigaccio a Podenzana

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Nel cuore della Lunigiana, per l’esattezza a, si celebra un tipico prodotto locale grazie alla. In programma(ma attenzione perché dal 17 agosto la manifestazione prende il nome di Festa del Panigaccio) e poi ancora, la kermesse ci porta alla scoperta di una tipicità della Lunigiana, il panigaccio per l’appunto, unatradizionale non lievitata, a base di acqua, farina e sale, dalla classica forma circolare dovuta alla cottura fatta in piatti di terracotta chiamati testi.La si trova qui in zona ma è apprezzata anche per tutta la, del resto Podenzana, dove nato anche il consorzio di tutela, è a poco meno di una trentina di chilometri da La Spezia Durante tutta lala potete gustare accompagnata ad affettati, formaggi, bolliti con il pesto, oppure semplicemente da sola, appena sfornata.Gli stand sono allestiti all'aperto in località il Gaggio, nei pressi del Santuario della Madonna della Neve; ogni sera è prevista: Sagra del Panigaccio: Podenzana ( Massa : dal 4 al 5, dal 10 al 19, dal 24 al 26 agosto 2018: dalle 19: ingresso libero: sagra gastronomica: sulla pagina facebook : da La Spezia è sufficiente seguire la A15 e E33.Scopri tutti gli eventi della Toscana