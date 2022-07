La Sagra del Bollito misto a Mantovana di Predosa

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Torna per la 45° edizione qui a(fraz. di Predosa , in provincia di Alessandria), la, cheporta in tavola un classico della cucina piemontese.Preparato in occasione della festa del Santo Patrono Lorenzo, viene riproposto tutti gli anni come vuole la tradizione; si sceglie con cura ogni taglio di carne (testina, lingua, cotechino e magro bianco stellato) e si accompagna il tutto con il tipico bagnet, sala verde a base di acciughe e prezzemolo, la cui ricetta è un vero e proprio segreto che si tramanda da padre in figlio.Alla, organizzata dalla, la cucina apre i battenti alle 19 e serve piatti succulenti fino alle 23 (il servizio è garantito anche in caso di maltempo perché gli stand sono al coperto). Alla sera si balla con lemigliori, ci si diverte sulle giostre o si fanno acquisti neldell’artigianato allestito per l’occasione.: Sagra del bollito misto con bagnet: Mantovana, frazione di Predosa (Alessandria).: dal 10 al 17 agosto 2022.: ingresso libero.: sagra gastronomica.dalle 19 alle 23. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.: siamo a una ventina di chilometri a sud di; da qui per raggiungere Mantovana si segue la strada Casalcermelli e SP185.