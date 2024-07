La Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto a Rocca Grimalda

Informazioni, date, orari e programma della Sagra dei Ravioli

Tra le tante parentesi del gusto che onorano il prestigio gastronomico di una terra feconda come ilc’è la, organizzata a(provincia di) presso la frazione di San GiacomoSebbene non sia un piatto tipicamente estivo, ilè comunque un’eccellenza della regione che si presta a essere assaporato in qualunque periodo dell’anno. La sua popolarità è in continua ascesa da quando i cuochi di re Vittorio Emanuele II glielo facevano trovare in tavola con la denominazione di “Gran Bollito alla Piemontese”.In paese si è voluto mantenere uno stretto legame con quei tempi di vezzi regi e ora la prelibatezza che è possibile gustare si è addirittura arricchita in maniera gargantuesca ma ragionevole: rimangono i sette pregiati tagli di carne e l’abbinamento con patate lesse e spinaci, le salsine e il bagnetto in salsa verde, ma un primo da favola precede il tutto e sono gli squisiti, anch’essi tassello fondamentale di una tradizione ammantata di sapore, profumo ed emozione.La sagra è organizzata dalin collaborazione con ilÈ sorprendente come la partecipazione all’evento assuma a ogni edizione un tono sempre più variegato, ispessito dalla presenza di famiglie, anziani e molti giovani che si ritrovano singolarmente o in gruppo per sedere a tavola insieme ai compaesani. Nel ristorante al coperto il menù prevede altre proposte tra le quali spaghetti ai frutti di mare, fritto misto e carne alla piastra.Sagra dei Ravioli e del Bollito MistoSan Giacomo, frazione di Rocca Grimalda (Alessandria).dal 2 al 6 agosto 2024.ingresso gratuito, conusmazioni a pagamento secondo menù.alle ore 19:30 apertura ristorante al coperto.Venerdì 2 agosto 2024esibizione del corpo di ballo del Team New Terpsichore.Presenta la serata Silvia Giacobbe - DJ Max.Sabato 3 agosto 2024serata danzante con l'Orchestra Paolo Bagnasco.Domenica 4 agosto 2024ore 17 solenne processione.In serata si balla con Tonya Todisco.Lunedì 5 agosto 2024serata danzante con l'Orchestra Daniele Cordani.Martedì 6 agosto 2024si balla con Macho e Valentina Valenti.Maggiori informazioni sono disponibili presso il Circolo Ricreativo Bocciofilo San Giacomo, tel. 0143/876354 o sul gruppo Facebook di Rocca Grimalda.in auto si arriva percorrendo l’Autostrada A26 fino all’uscita di Ovada, proseguire in direzione di Rocca Grimalda, loc. San Giacomo.In treno bisogna arrivare alla stazione di Ovada e poi proseguire in autobus.