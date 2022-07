La Sagra della Peirbuieira a Rocca Grimalda

Informazioni, date e orari per partecipare alla sagra

Ladecanta le lodi della tradizione gastronomica puntualmente l'ultima domenica di agosto e i tre giorni che la precedono. Per quest'anno, quindi,. Dove? A, paese in provincia di Alessandria e fucina di sapori fuori del comune.Prima della pandemia la Sagra della Peirbuieira ospitava oltre 5.000 visitatori in pochi giorni e ci sono oggi tutti i presupposti per tornare a quei livelli.La Peirbuieira è un tipico piatto del borgo a base di lasagne, fagioli e aglio, una zuppa prelibatissima la cuibrevettata è rimasta rigorosamente segreta. La sfida per cercare di riprodurla è sempre aperta e i tentativi di certo non mancano, ma questa minestra dagli inafferrabili enigmi rimane a ogni modo unica e inimitabile.Tutte le sere troviamo tavolate e tanta allegria nel ristorante coperto allestito nell’area del, con ingresso gratuito dalle ore 19 e accompagnamento musicale a seguire.Sagra della PierbuieiraBelvedere Marconi, Rocca Grimalda (Alessandria).dal 25 al 28 agosto 2022.ingresso gratuito, prezzi secondo menù.sagra gastronomica.ristorante al coperto dalle ore 19.Maggiori informazioni sulla pagina del Turismo di Ovada e sulla pagina Facebook della Polistportiva Rocca Grimalda.in auto si arriva tramite l’Autostrada A26, uscita di Ovada.La stazione di Ovada si collega al paese per mezzo di navette autobus.L’aeroporto di riferimento è quello di Genova.