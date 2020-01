Il Carnevale di Rocca Grimalda: la Lachera

Programma

Sulle colline dell'Alto Monferrato, in provincia di Alessandria, il borgo diè un piccolo Comune di circa 1500 abitanti che ogni anno rinnova la tradizione con ilLa storia di questo appuntamento, tra i più suggestivi ine così sentito dai suoi abitanti, risale alla rivolta del popolo di Rocca Grimalda contro il locale Signore, il quale pretendeva di esercitare losulle spose del feudo.Non è tuttavia questa l'unica spiegazione storica: come in molte altre regioni d'Italia, anche qui l'origine sarebbe da ricercare negliche celebravano l'arrivo della primavera.Il nome di questa tradizione è, che fonde danza ancestrale, rito e teatro: nello specifico, si tratta di unche sfila con un crescendo di suoni, colpi di frusta e tintinnìo di sonagliere, che si mescolano al vorticare di fiori e nastri colorati.Si incontrano così gli elementi guerreschi e quelli nuziali, con un carattere festoso. I, tra i più disparati (i Lachè, i quattro Trapulin, due Zuavi, gli Sposi, il Guerriero, un inquietante Bebè, Campagnole e Mulattieri), danzano intorno a una coppia di sposi, mentre una figura vestita di rosso salta tra la gente scherzando.La Lachera si sviluppa su: la Lachera vera e propria, ballata ininterrottamente lungo il corteo dai Lachè (i servitori), la Giga – molto allegra, ballata sia dai Lachè che dagli sposi – e il Calisun, dove la sposa scaccia i Lachè.Dagli anni '70 sono state aggiunte inoltre la Curenta dir Butej e la Monferrina, danzate dalle campagnole e dai mulattieri.La tradizione è stata sapientemente valorizzata dalla creazione del, che promuove scambi culturali con strutture simili in tutto il mondo. La Lachera è infatti tipica del, ma in alcune occasioni è ospite – seppure mai con un rito completo – anche di altri appuntamenti carnevaleschi sia in Italia che all'estero.Il Carnevale di Rocca Grimalda si svolge quest'anno il 15 e 16 febbraio 2020.dalle 16 inizia la tradizionale questua nelle cascine del territorio, dove la Lachera esegue le danze propiziatorie nelle aie, accolta con offerte di vino e cibo.Il corteo rientra in paese intorno alle 20 e raggiunge il belvedere dove si brucia il Carvà con tanto di danze intorno al fuoco e proseguendo fino a notte fonda, quando si raggiunge la corte di Santa Limbania per le danze finali.Il giorno successivo,, dopo aver visitato l’ultima cascina, alle 15 il corteo rientra in paese attraversando il centro storico, danzando come sempre nelle varie poste, dalla Porta al Belvedere. Per l'occasione il centro storico è animato da artisti, giocolieri, trampolieri e da spettacoli di teatro di strada.Quest’anno, inoltre, al Carnevale di Rocca Grimalda sarà di scena il Gruppo di Danza Popolare di(Spagna) che porterà l’atmosfera coinvolgente e chiassosa della Festa Mayor con il suo “Ball de les Gitanes de Sitges”, una tradizione di danze, musiche e costumi catalani.La Lachera.Rocca Grimalda (Alessandria).15 e 16 febbraio 2020.sabato 15 febbraio dalle 16;domenica 16 febbraio dalle 15.vedi sopra, nel testo. Maggiori informazioni sul sito ufficiale