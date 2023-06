Mojoca, il Festival degli Artisti di Strada a Moio della Civitella

Informazioni utili, date e orari di Mojoca

“Più di 100 artisti, un unico grande spettacolo”: così recita la tag line delche ilmette in scena una XVII edizione ricca di sorprese a, in provincia di Salerno. La manifestazione trasuda l’allegria del ritrovo popolare e dal 2007, anno in cui nacque, anima le vie del centro storico con straordinario gusto e coordinazione necessaria ad accordare moltissimi siparietti collaterali.Ogni giornoun coloratissimo teatro a cielo aperto regala performance divertenti confezionate ad arte da giocolieri, acrobati, clown, musicisti e prestigiatori che suffragano con le loro esibizioni il significato stesso di Mojoca, fusione dei termini Moio (nome del paese) e Joca (gioca!). rafforzano l’offerta tanti artisti itineranti, ovvero trampolieri, palloncinieri e truccabimbi.La folta squadra intrattenitiva viene ogni anno divisa in un due sezioni, rispettivamente, per un totale diogni sera, accompagnati da 40 espositori di artigianato locale e 10 associazioni. Nell'ultima edizione (2022) hanno partecipato complessivamente oltre 75.000 spettatori.Il festival ha ottenuto il Patrocinio Morale della Regione Campania e del Parco Nazionale del Cilento, riconoscimento importante in quanto assegnato esclusivamente a “manifestazioni e a iniziative di particolare, straordinario e alto valore culturale” e nel 2018 è stato riconosciuto da una pregiosa testata online come uno deiSe ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo suiMojoca – Festival degli Artisti di StradaMoio della Civitella (Salerno).dal 10 al 13 agosto 2023.ingresso gratuito.dalle ore 20:30 alle 2:30.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook dedicata.in auto bisogna percorrere l’Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria, uscire allo svincolo di Battipaglia e immettersi nella variante SS 18 in direzione di Vallo della Lucania.La stazione di Vallo Scalo è la più vicina alla località, servita dall’aeroporto di Napoli Capodichino.È disponibile un servizio navetta dalle ore 19 (ultima corsa di ritorno alle ore 2:00). Quattro navette faranno la spola da Vallo della Lucania-Largo Calcinali/Stazionamento Autobus e Moio della Civitella - Ingresso Antico Mulino. Il servizio è garantito durante il festival e costa 2 euro a persona a/r. Le navette sono gratuite per bambini e ragazzi fino a 18 anni (info Whatsapp 351 151 2549).