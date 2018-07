Vacanze in estate e Ferragosto al miglior prezzo con Holidu

La fortuna di essere italiani sta nell’essere nati nel meraviglioso stivale degli spaghetti, della pizza, della moda e… degli oltre, il che significa tantocui scegliere per passare le vacanze estive.C’è la, c’è la, la; isole e arcipelaghi come le Eolie e le Egadi rappresentano sicuramente le destinazioni più gettonate, almeno nell’immaginario onirico di tutti, soprattutto degli stranieri, forse più consapevoli di noi della bellezza della nostra terra.C'è quindi, ma con alcune novità, dato che ll trend da alcuni anni ormai pare essere cambiato: non più viaggi programmati, partenze intelligenti e progetti coltivati nell’anno. Oggi va per la maggiore il più svincolatoverso mete che, a ogni modo, riservano tante sorprese ma talvolta anche spiacevoli inconvenienti, tipici di una organizzazione improvvisata.è l’efficienteche di recente ha condotto un’analisi relativa ai prezzi dei domicili di villeggiatura in terra isolana, così da offrire solidi spunti di orientamento rivolti a chi si ritrova tutti gli anni in balia di un’ondivaga quanto fastidiosa indecisione. Fondato nel 2014 dai fratellia Monaco di Baviera,, di oltre 7 milioni di alloggi menzionati da più di 300 siti specializzati. Il sistema si basa sul riconoscimento delle immagini al fine di indicare il prezzo minore di ciascuna proprietà, le funzioni di filtro personalizzano i criteri di scelta, ad esempio piscina/no piscina, accesso animali domestici, metri quadri ecc.Secondo dati raccolti adalprendendo in considerazione la settimana del Ferragosto (13-18 agosto) e il prezzo mediano per il calcolo del costo a notte sostenuto da una famiglia da 3 a 8 elementi, ecco cosa è venuto fuori.Inle destinazioni sotto i 100 € a notte esistono, vedasi Messina e Catania, attestate sui 90 €, con Palermo e Agrigento a seguire a fronte di 3 euro in più. Più esosa Siracusa, città nella quale non si trova a meno di 100 € a notte nel periodo del Ferragosto. Si sale di livello andando a Cefalù (151 €) e Lampedusa (164 €), più economica se raffrontata a Linosa (195 €).Lasi rivela meno abbordabile, ne risulta che – eccettuate Sassari e Oristano (92 e 93 € a notte) – le sue località presentano proposte decisamente più costose, anche se molto attraenti: pensiamo alla stupenda Isola di Sant’Antioco per la quale i ca. 124 € a pernottamento si possono comunque spendere, o a Carloforte presso l’isola di San Pietro, 142 €, 4 euro in meno rispetto a Orosei ma 21 € in più di Cagliari.La comparazione si fa interessante specie se andiamo a toccare: voliamo in, doveè sempre sul podio del gradimento ma costa 177 € a notte, oppure ci catapultiamo nell’arcipelago toscano presieduto dall’inossidabile, 190 € a notte; un tuffo nel mare dellee dellepuò arrivare a costare dai 209 ai 221 €, a meno che non si torni in terra sicula dove iassicurano una splendida vacanza senza vuotare completamente le tasche, rispettivamente 151 € e 179 € nella settimana del Ferragosto.Alcunerimangono al di sotto della famigerata soglia dei, per cui è ancora fattibile un soggiorno a(188 €),(196 €) e(190 €). Lo stesso non si può dire per la, località per le quali si paga l’esclusività, caratteristica che vale dal 252 ai 460 € a notte. I pensieri allora richiamano, che in Sicilia si “accontenta” di 202 €.arriva a 394 €. Rimangono inalterati i connotati chic di eccellenze come, i cui soggiorni arrivano rispettivamente a 256 € e 362 € a notte.Ampliando lo spettro temporale e spaziale,ha evinto (dati raccolti a gennaio 2018 considerando i periodi dal 4 all’11 agosto e dal 15 al 22 settembre 2018) che, mentre ala convenienza è massima soggiornando in, che riservano al turismo un, mentre le mete italiane si fermano al 30% di sconto.La domanda sorge spontanea:Ince la caviamo con 99 € a notte, seguono, 103 e 109 € rispettivamente. Inle case vacanze possono arrivare a costare 112 € a notte, inintorno ai 122 €; lasi fa desiderare e… pagare con una spesa di 135 €, la150 €,154 € (uno in meno del) e167 € a notte.E altrove?Affacciandosi oltre confine scopriamo unnon proprio dai prezzi modici, 203 €, e lache è una falsa magra superando i 180 €/notte ad agosto, nulla a che vedere con la Croazia, onesta con i suoi 128 €. Loffre per questo 2018 un prezzo imbattibile, così per soli 53 € a notte la vacanza fra spiagge soleggiate e litorali bellissimi diventa realtà senza rimpianti.