La Sagra del Pesce a Caronno Pertusella

Per fortuna per gustare delle deliziose e croccanti paranze di pesce fritto non dobbiamo sempre andare al mare, in molte località dell’entroterra si va di frittura a prova di gran gourmet; è la volta delladi Caronno Pertusella , comune in provincia di Varese che ci dà appuntamento nello spazio di ben due weekend,, con questa kermesse da leccarsi i baffi.Gli spazi sono quelli del, in via Amedeo Avogadro, dove viene allestita unacon circa 200 posti a sedere. Per non avere sorprese ed essere sicuri di assaporare l’agognata frittura meglio prenotare al bar del parco o presso la Pro Loco (3479639617).Per gli amanti della buona, tutte le sere c’è spazio per undiverso con ballo liscio, caraibico, di gruppo e tante band.: Sagra del pesce: parco della Resistenza, via Amedeo Avogadro 39, Caronno Pertusella (Varese).: 12-13-14 e 19-20-21 luglio 2019.: ingresso libero.: sagra gastronomica.: maggiori informazioni sul sito ufficiale della Pro Loco (per prenotazioni, 3479639617) e sulla pagina Facebook dedicata.: siamo a nord di Milano , a poco meno di una trentina di chilometri dal capoluogo meneghino. Da Milano per raggiungere Caronno Pertusella si può scegliere l’A8.