La Sagra del Pesce Spada ad Aci Trezza

Informazioni, date e orari della Sagra del Pesce Spada

Calendario delle aperture

La 33° edizione dellasi svolge ad(provincia di Catania) il, ma per chi non può partecipare, non tutto è perduto perché nel borgo si fa il bis nel fine settimana del, sempre alloin Piazza Giovanni Verga e sempre a partireQuattro grandi griglie vengono sapientemente riscaldate da cuochi esperti nella cottura dello squisito pesce spada, pescato fresco fresco nei giorni precedenti dalle mitiche e tradizionali spadare trezzote, le imbarcazioni preposte alla caccia del grande principe ittico.Il piatto a base di pesce spada viene semplicemente condito con olio, origano, sale e insalata fresca per essere consumato con pane casereccio e l’immancabile bicchiere di vino bianco, oltre a una bibita dissetante. Sullo sfondo l’e i, che dal Lungomare si fanno ammirare in tutto il loro splendore. La giornata si ravviva grazie allae si va avanti fino a notte fonda.Laè un must estivo fin dal 1960. Mosse i primi passi con la frittura del pesce azzurro nel grande padellone, preferendo la brace dal 2008 e la cottura alla griglia del pesce spada. L’organizzazione rimane saldamente nelle mani della Confraternita San Giovanni Battista, della Commissione per i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista e della Commissione per i festeggiamenti in onore della Madonna della Buona Nuova, con il patrocinio del Comune diSagra del Pesce SpadaAcitrezza (fraz. di Aci Castello, Catania)14-15-16 giugno e 19-20-21 luglio 2024.ingresso gratuito, consumazione a pagamento.festa gastronomica.dalle ore 19:30.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.l’aeroporto più vicino è aDal capoluogo etneo si raggiunge Acitrezza in auto percorrendo la SS114 in direzione di Aci Castello.Ad Acireale si trova la stazione ferroviaria di riferimento.