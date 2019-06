La Festa dea Sardea a Silea

Informazioni, date e orari per partecipare alla festa

Luglio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Di primo acchito si pensa a una manifestazione sarda, ma vero è che laè 100% trevigiana, uno degli appuntamenti più attesi del calendario estivo., la kermesse durerà ben dieci giorni a Silea , animata cittadina del Veneto con un forte senso di appartenenza alla tradizione del passato.La sardea – ovvero la sardina– è la prelibatezza al centro dei festeggiamenti, osannata negliallestiti nel pioppeto in riva al Sile, fiume che fa da perfetto sfondo a un ritrovo di sapori all’insegna delle più classiche cene in camporella, consumate in compagnia prima delle performance live di artisti in concerto.Non solo gastronomia, allora, ma tanto colore, divertimento e soprattutto molta. Ogni sera un’esibizione: tra i molti appuntamenti segnaliamo i Lambrusco con le hit di Ligabue sabato 6 luglio, i Turbomax che portano le sonorità degli 883 lunedì 8 luglio, e ancora gli Area 80 con il loro pop dance degli anni '80 e tanti altri gruppi.(le altre sere alle 19:30), fornelli accesi e si parte con le scorpacciate di spaghetti in salsa, seppie in umido con polenta, insalata di mare e naturalmente il piatto forte, le sardee, saltate ai ferri o preparate in saor. Il menù è compatibile con tutti i gusti, accogliendo le esigenze dei più piccoli, per i quali sono già in caldo le cotolette di pesce alla piastra, patate o patatine fritte.La Festa dea Sardea accoglie ogni anno migliaia di persone e a rendere possibile questo miracolo si adoperano più di cento volontari delcapaci di dividersi equamente i compiti, cucinare, servire in sala, gestire il bar e pulire.Domenica 7 luglio va in scena la caratteristica: alle 9 si assiste al varo delle imbarcazioni presso ildi Treviso , punto di partenza di una bizzarra gara fra zattere, improbabili barche e… qualunque cosa sia in grado di galleggiare.La battaglia si accende lungo il corso del Sile ed è permesso dal regolamento tirarsi sostanziose secchiate d’acqua. Gli spettatori seguono la competizione percorrendo la, una strada pedonale costeggiante il fiume che conduce all’arrivo prevedendo una tappa gastronomica importante,, dove si mangia la Vovi e Segoea, frittata gigante composta da 2000 uova. A mezzogiorno ci si ritrova nei pressi della centrale idroelettrica per il pranzo delle sardee e delle sepe.Cornice naturalistica d’effetto, iloffre un tappeto verde sul quale serpeggia la pista ciclabile Le Alzaie, che attraversa i mulini del Sile, l’area ricreativa denominata Laghetto e il cimitero dei burci, per 25 km di avventuroso percorso.Ilsi svolge dal 5 al 7 luglio.Festa dea Sardeavia Alzaia sul Sile, Silea (Treviso).dal 5 al 14 luglio 2019.ingresso gratuito, menù a pagamento.festa gastronomica.cucine aperte il sabato e la domenica dalle ore 19, le altre sere dalle 19:30;concerti tutte le sere ore 21:30;discesa folkloristica il 7 luglio dalle ore 9 alle ore 12. A seguire (ore 14) concerto della Funkasin Street Band.Programma completo sul sito ufficiale della manifestazione.Ulteriori informazioni: contattare Renzo Smaniotto al tel. 347/3647019 (discesa folkloristica).dalla stazione ferroviaria di Treviso salire sull’autobus linea 3 che conduce a Silea.L’aeroporto di riferimento è l’Antonio Canova di Treviso.