Le Fieste dai Croz a Bueriis di Magnano in Riviera

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Calendario delle aperture

Nello spazio di ben tre weekend,torna questa festa dedicata tutta alle rane in località, frazione di, comune friulano quasi alle porte di Udine Giunge alla 47° edizione laa Bueriis, una manifestazione che affonda le proprie origini al periodo in cui le rane abbondavano in zona e nella palude vicina e rappresentavano un piatto consueto nella dieta locale.Oggi le, o ben appunto le croz, vengono cucinate quasi sempre impanate e fritte.I chioschi aprono il sabato alle 19 (tranne sabato 6 luglio alle 19:30), mentre la domenica aperto pranzo e cena, alle ore 11 e alle 18. In tavola non ci sono solo loro, ma anche il meglio della cucina locale, come ile la, e pietanze che piacciono un po’ ovunque come la cotoletta alla milanese, i calamari fritti, verdure pastellate e olive ascolane.A contorno delle serate gastronomiche come sempre tanta buona, intrattenimento, pesche di beneficenza, musica eTra gli eventi collaterali segnaliamo la(domenica 7 luglio, ore 8) la mostra Bambole, concerti e, tutti i giorni, sarà presente anche la Creoce rossa Italiana (gruppo di Tarcento) per la rilevazione della glicemia e della pressione, manovre salvavita pediatriche, visita guidata all’ambulanza assieme al truccambimbi e alle magie con i palloncini per i bambini.Ci sarà infine una serata specialedalle ore 18:30 con AperiCrot: l'aperitivo alternativo a Bueriis, con stuzzichini e musica (Cris DJ, presso il campo sportivo) e, per la prima volta, tutta la serata in diretta su Radio Studio Nord.: Fieste dai Croz: località Bueriis, Magnano in Riviera (Udine).: 29-30 giugno, 2-7-11-13-14 luglio 2019.: ingresso libero.: sagra gastronomica.: stand gastronomici aperti il sabato alle 19 (tranne sabato 6 luglio alle 19:30);la domenica aperto pranzo e cena alle ore 11 e alle 18.maggiori informaioni e programma compelto sul sito ufficiale della Pro Loco.: siamo a una ventina di chilometri da Udine, da qui per raggiungere Magnano in Riviera è sufficiente seguire la SS13.