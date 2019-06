Expo del Chianti Classico: la festa del vino a Greve in Chianti

Informazioni, date e orari per visitare l’expo

L’è la festa del vino che celebrala cultura vitivinicola toscana in quel di Greve in Chianti , meraviglioso paese ricco di sorprese.Quest'anno il festival porterà in trionfo il famosissimo vino per la 49° volta, e come al solito lo farà in grande stile chiamando a raccolta tutti i produttori del “Gallo Nero”, simbolo delLe modalità di partecipazione sono di per sé molto semplici, basta acquistare il proprio bicchiere da degustazione all’ingresso, accedere alla piazza principale del paese e iniziare lo stimolante giro deglipreparati dalle principali, le quali riserveranno un assaggio anche dell’locale, altra eccezionale prelibatezza.Ogni giornoal via alle ore 11, contestualmente si avvicenderannoche illustreranno la storia del Chianti e le leggende a esso afferite,da parte di street band e dj show.Vi sarà la possibilità dial costo di 15 €, curate da esperti del settore e giornalisti enogastronomici, edalla scoperta del paese e del territorio.L’ultima giornata incrementerà l’offerta chiudendo la kermesse con l’esibizione degli sbandieratori, la supertombola e il concerto finale.Infine segnaliamo che l'appuntamento con l'Expo, a inzio settembre, può essere anche un'ottima scusa per percorrere l'itinerario sulla Strada del Vino e dell'Olio Chianti Classico Expo del Chianti ClassicoGreve in Chianti (Firenze).dal 5 all'8 settembre 2019.non disponibile.expo enogastronomica.maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.dall’autostrada A1 uscire a Incisa Valdarno se si arriva da sud, seguire la direzione di Figline Valdarno e da qui fare attenzione alle indicazioni per Greve in Chianti dopo aver attraversato i paesi di Ponte agli Stolli, Dudda e Passo del Sugame.Da nord uscire a Firenze Sud, imboccare la SR 222 Chiantigiana e seguire per la località attraversando nell’ordine Grassina, Strada in Chianti, Chiocchio e Greti.In treno bisogna arrivare alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze e poi portarsi al piazzale degli autobus extraurbani diretti alle località dell’hinterland, tra cui Greve in Chianti.L’aeroporto di riferimento è l’Amerigo Vespucci di Firenze