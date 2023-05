La Sagra del Cinghiale a Chiocchio di Greve in Chianti

Informazioni, date e orari della sagra

, frazione di, provincia di. Una radura, un grumo di case circondate da colline a bosco. Terreno selvatico, che contrasta con la geometria dei vigneti del ‘Chiantishire’. Anche quest'anno si rinnova l’appuntamento con la: festa del gusto, occasione di convivialità, genuina espressione di un’accoglienza calorosa e senza orpelli. Giunta alla 40° edizione, la sagra si svolgeSe siete vegetariani o nemici della caccia, state alla larga, perché il menù che alla Sagra del Cinghiale accoglie in tavola, al Circolo Arci del piccolo borgo, è: cinghiale al centro, ovviamente, insaccato ad aprire, poi a condire i primi piatti, quindi servito in umido. A km zero, ovviamente, anche il rosso del Chianti che accompagna. A piccole dosi, secondo la gente, serve a digerire.La sala del circolo è capiente, e un manipolo di cuochi, sottocuochi, aiutanti e camerieri serve a(dalle 12:30) e a(ore 20), ma ricordate che è obbligatorio prenotarsi.Reduci dalla Sagra del Cinghiale, sicuramente aiuta di più coronare la giornata con una bella camminata tra boschi e vigne, o una pedalata su quelle ‘strade bianche’ direse celebri dalla granfondo autunnale dell’Eroica, che passano anche da Chiocchio: a Greve in Chianti c’è la possibilità di noleggiare le biciclette.Sagra del Cinghiale: Circolo Arci, via Lando Conti n°11, Chiocchio (fraz. di Greve in Chianti, Firenze): 2 giugno 2023.menù 30 euro.sagra enogastronomica.: pranzo alle ore 12:30, cena alle ore 20.Prenotazione obbligatoria al tel. 331 3886818, posti limitati.Non è disponibile il servizio di asporto.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook del circolo.: Chiocchio si trova 25 km a sud di Firenze. Oltre che in automobile, si può raggiungere dal capoluogo, nei giorni feriali, con l’autobus n. 365 delle ACV (Autolinee Chianti Valdarno).