Il Mercatino dell'Antiquariato a Greve in Chianti

Può essere la gita fuori porta di Pasquetta, o la tappa di una vacanza di primavera tra le colline della. In ogni caso, ilallestito il lunedì di Pasqua () nella scenografica Piazza Matteotti dinon delude le aspettative.Le bancarelle propongono, come nella migliore tradizione di questi appuntamenti, oggetti di: al Mercatino delle Cose del Passato si curiosa sotto i tendoni fino a trovare il pezzo, o il prezzo che fa per noi in un ventaglio di offerta che va dai pizzi alle maioliche, dai cristalli ai mobili. E siccome ci troviamo nel cuore della Toscana, terra di antica nobiltà ma anche di solide tradizioni agricole, troverete anche singolari, pronti a diventare pezzi d’arredo, oppure, tipici delle country house di queste parti.Ovviamente, in questo che è tra i più importanti, c’è anche spazio per ile per stuzzicare le curiosità di chi ha il pallino del collezionista, traA far da cornice nelle vie del centro storico ci pensano i banchi di: street food locale che è la perfetta soluzione per un assaggio volante, alternativa smart alle più impegnative tavolate pasquali.Porticata e dalla singolare forma triangolare, Piazza Matteotti è il cuore del borgo: all’ombra delle arcate si scoprono botteghe antiquarie, di artigiani e anche di prodotti tipici del territorio, tra cui i vini; lasciatevi tentare prima di lasciare il Mercatino delle Cose del Passato e gustarvi il rifiorire della primavera dai crinali tra cui si insinua l’antica strada Chiantigiana.: Mercatino delle Cose del Passato: Greve in Chianti (Firenze).: 18 aprile 2022 (lunedì di Pasqua).: dalle ore 10 alle 19.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook del Comune e sulla pagina di Visit Chianti : ingresso libero.: mercatino dell’antiquariato.: Comune di Greve in Chianti, tel. 055 8545227.: ci troviamo in provincia di, 32 km a sud del capoluogo, lungo la SR222, Chiantigiana, antico collegamento per Siena (il casello Firenze Sud, sulla A1 Autostrada del Sole, è a 22 chilometri).Per chi si muove con i mezzi pubblici, dall’autostazione di Firenze partono le corse del bus 365 delle Autolinee Chianti Valdarno per Greve in Chianti: nei festivi, 4 corse al giorno, circa un’ora di tragitto.