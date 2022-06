Il Palio del Cuoio di Ponte a Egola, San Miniato

Informazioni, orari e programma del Palio

Calendario delle aperture

Giugno 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Dal 1988 a oggi, lo storicoche si tiene a inizio estate nel paese di(provincia di) presso la frazione di, ha conquistato il palcoscenico del folclore toscano richiamando l’attenzione di frotte di turisti.Dopo due anni di sosta per la pandemia, la 33° edizione è di scenaIl Palio del Cuoio serve a ricordare quanto sia importante da queste parti il quotidiano lavoro nelle, un’attività ancora presente nell’economia locale. L’evento va a fondo nella memoria del passato, rievocando la vecchia metodologia dello spostamento fisico dei caratelli dalla piazza alla bottega.Per chi non lo sapesse, il caratello ha la fisionomia di una botte di legno pesante 80 kg, un contenitore utile alla conservazione del tannino. Il Palio è dunque una corsa a staffetta cui competono figure chiamate caratellisti: ogniè rappresentato da sei di questi specialisti, ciascuno dei quali si incarica di spingere il tondeggiante fardello lungo un percorso rettilineo lungo 117 metri, ripetuto così per ben sei volte (tanti quanti sono i caratellisti per rione). Conquista la vittoria il rione che per primo porta a termine la gara.Laalle ore 21:30 in Piazza Guido Rossa.La sfida ha luogo nell’ultimo giorno della manifestazione, preceduto da una pangea di iniziative davvero coinvolgenti, a cominciare dalla scenograficadomenica 26 giugno alle 21:30 (il titolo 2022 è "5 spettacoli sotto le stelle"). Nel mezzo anche tanta musica, il Minipalio, spettacoli e il Caratello over 40.Palio del CuoioPonte a Egola, San Miniato (Pisa).dal 26 giugno al 3 luglio 2022.gratuito.Domenica 26 giugnoore 21:30 Sfilata dei rioni.Lunedì 27 giugnoore 20:30 Serata food con musica.Martedì 28 giugnoore 20:30 Spritz Day e raduno auto e moto americane.Mercoledì 29 giugnoore 21:15 La scuola dell'infanzia di Ponte a Egola incontra il Palio del Cuoio. A seguire esibizione di ballo con Egolatino.Giovedì 30 giugnoore 22 Spettacolo comico "Quelli del tubo con Paci e Cagliostro"Venerdì 1 luglioore 22 Musica dal vivo con band Open Music.Sabato 2 luglioore 21:30 Estrazione corsie per le gare dei Caratelli;musica dal vivo con la band Errata Corrige.Domenica 3 luglioore 21:30 Corsa dei Caratelli: piccolo, intermedio, grande.Tutte le sere street food e gonfiabili per bambini.Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina Facebook dedicata.dal casello autostradale Pisa Centro imboccare la Superstrada FI-PI-LI verso Firenze, uscire a Santa Croce sull’Arno e seguire le indicazioni per Ponte a Egola-I treni arrivano alla stazione di Santa Maria Novella, da qui si procede sul treno locale per San Miniato.Gli aeroporti di riferimento sono due: l’Amerigo Vespucci di Firenze e il Galileo Galilei di Pisa.