Il Lancio Das Cidulas a Cercivento

Dal nome potrebbe sembrare un’usanza sarda, invece è autenticamente friulana.Ilsi correla strettamente alle tradizioni magico-sacrali legate a, non è difatti un caso che questa suggestiva e appassionante festa si tenga ogni anno nel periodo compreso fra il 24 e il 29 giugno.Luogo delegato a ospitarla è il piccolo paese di, abitato da poche centinaia di persone alla confluenza fra la Valcalda e la Val di But in provincia diIl territorio alpino fa da tessuto alle particolarissime notti che si susseguono in questo lasso di tempo estivo facendo da scenario a un gesto folcloristico vivo, puntuale e storicamente giustificato da credenze popolari di genere propiziatorio. Il Lancio das Cidulas coinvolge non appena cala il sole gruppi di cittadini coscritti, i quali si recano sul versante delarmati di, doverosamente preparate prima, accumulate e lanciate nel vuoto o fatte rotolare infuocate illuminando l’orizzonte sotto gli occhi di chi vi assiste. I lanciatori si attengono a una rigorosa formula secondo la quale occorre recitare unadedicata alle coppie fidanzate del paese, una filastrocca con queste parole:"Vele vele vele cheste biele cidule e cidulinute ch'a vadi in onôr a di che inamorade giovine [nome della ragazza] e che Diu la mantegni in lungje e lungjissime vite e in grande sanitât cul sô cjâr giovin [nome del ragazzo]. E ca vadi!"È uno spettacolo che di giorno viene supportato da tante iniziative sia culturali che ricreative:, infatti, la Festa delle Erbe "Jerbas e tradision" propone, visite guidate al mulino e alle coltivazioni di erbe officinali, incontri e molto altro. Durante la festa è tradizione cogliere fiori ed erbe bagnati di rugiada, farli benedire e dargli fuoco per scacciare ogni turbamento atmosferico, piovaschi e temporali.Comunque vada, in caso di maltempo domenica 27 giugno, il programma sarà riproposto domenica 4 luglio 2021.Lancio das CidulasCret da Scaiole, Cercivento (Udine)dal 24 al 29 giugno 2021.gratuito.festa popolare.dal 24 al 27 giugno "Jerbas e tradision" a Cercivento con mercatini, stand gastronomici e visite guidate.Il Lancio das Cidulas si svolge dal 24 al 29 giugno alle ore 21 al Cret da Scaiole.Maggiori informazioni contattando il Comune di Cercivento al tel. 0433-778408, programma completo sulla pagina Facebook della parrocchia.in auto si percorre l’Autostrada Venezia-Trieste, continuando sulla A23 per Udine-Tarvisio e uscendo al casello di Carnia/Tolmezzo, da dove si prosegue sulla SS 52 fino al paese.Le stazioni ferroviarie collegate a Cercivento da autobus extraurbani si trovano a Udine e CarniaL’aeroporto di riferimento è il Ronchi dei Legionari di Trieste.