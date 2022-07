Le spiagge della Campania: le più belle, le bianche e le nascoste

Cala Bianca (Marina di Camerota)

Le spiagge nascoste della Campania

Le spiagge bianche in Campania

Laè una regione che da sempre ha un rapporto molto stretto con il mare che la bagna. Se in passato la gente si dedicava soprattutto alla pesca, oggi il turismo è un settore importante dell'economia locale: un'infinità di spiagge, alcune deliziose isole e decine di splendidi borghi affacciati sul mare costituiscono un patrimonio immenso di questa regione bagnata dalFare una descrizione completa e dettagliata dei 430 km di costa balneabile è impossibile, ma ci siamo divertiti a stilare una classifica delle, pur consapevoli di averne, nostro malgrado, tralasciate moltissime.Ecco, di seguito, alcune proposte per unao anche solo per una giornata di relax sulla spiaggia.Cominciamo da questa piccola caletta di ciottoli bianchi lambita da un mare cristallino, raggiungibile solo con una lunga camminata di oltre un'ora in mezzo alla natura partendo daDurante il percorso si può fare una sosta anche all'altrettanto bella (e più grande)Cala Bianca non è attrezzata, quindi occorre portare con sé tutto il necessario per trascorrervi la giornata: oltre che per la splendida natura, la bellezza della spiaggia risiede nel suo isolamento, che fa sì che non sia mai esageratamente affollata (eccetto in agosto, come facilmente intuibile). Venne eletta spiaggia più bella d'Italia da Legambiente, nel 2013.Sul versante opposto del promontorio (ad est) si trova la famosaPer approfondimenti rimandiamo al nostro articolo dedicato alleSulla bellezza del luogo non si può davvero discutere. Una piccola baia con un lembo di sabbia e sassi, incastonata tra le pareti rocciose diLa spiaggia è tendenzialmente raggiungibile solo via mare (con una delle tante escursioni organizzate in barca o in autonomia con il pedalò), ma in realtà esiste anche una lunga scalinata riservata agli ospiti del King's Residence Hotel. Nonostante la relativa difficoltà nell'accedervi, in agosto diventa veramente troppo affollata: incredibilmente vi si trova anche un chioschetto che affitta gli ombrelloni.La spiaggetta è comunque incantevole e se ci andate durante i giorni feriali o in bassa stagione potrete godervi con la giusta pace questo spettacolo della natura.Una bellissima spiaggia di sabbia dorata con alcuni scogli a riva, un mare pulito e dal colore turchese all'interno del territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Ladiè dotata di stabilimenti balneari, ma presenta anche tratti di spiaggia libera. Quasi tutti gli anni viene premiata con la Bandiera Blu e altri riconoscimenti che certificano la qualità della natura e dei servizi turistici.Qui la riva digrada dolcemente nel mare rendendo la balneazione sicura anche per i bambini.Nei dintorni di Acciaroli esistono diverse altre spiagge libere.Un impegnativo sentiero che parte daconduce alla Baia di Ieranto e permette di godere di un suggestivo panorama che spazia daglifino aUna volta giunti alla spiaggetta, l'acqua color smeraldo della Baia di Ieranto invoglia a fare un bagno rigenerante dopo la fatica della camminata.Sulla spiaggia non ci sono stabilimenti, per cui occorre portare con sé tutto il necessario per mangiare e trascorrere la giornata.Marina di Ascea ha una grande spiaggia sabbiosa, curata e attrezzata, bagnata da un mare pulito. Date le dimensioni, non è mai troppo affollata.Siamo sulla costa che è parte del territorio dele la spiaggia, soprattutto nella parte meridionale, è circondata dalla da macchia mediterranea e da ulivi secolari.All'estremità sud della spiaggia la scogliera di Punta del Telegrafo nasconde piccole calette davvero suggestive.A chi ama la storia e la cultura segnaliamo che asi può visitare anche ilLa grande spiaggia di sabbia e sassolini finissimi de(5 km di lunghezza) si trova nella zona settentrionale died è una delle più amate dai turisti.Alle spalle della spiaggia, oltre alle strutture turistiche, si trovano anche ampi tratti di macchia mediterranea.Diversi stabilimenti balneari occupano il litorale, ma sono molte anche le zone di spiaggia libera in cui godersi il mare, pulitissimo, in tranquillità.Nelle giornate con il mare mosso è divertente fare il bagno, ma occorre prestare attenzione alle correnti, particolarmente forti in alcuni punti.Non potevamo dimenticare la splendida isola di, che ospita diverse spiagge, di cui una delle più famose è quella dei Maronti.Si estende per circa 3 km lungo la costa meridionale dell'isola, nel comune di, circondata da colline brulle e delimitata alle due estremità dai promontori di Punta Sant'Angelo e Punta della Signora.La spiaggia di piccoli ciottoli è attrezzata con stabilimenti balneari, ma esistono anche alcuni tratti liberi.A riva il fondale scende rapidamente e per questo non è particolarmente indicata per le famiglie con bambini. In estate, come prevedibile, può essere molto affollata anche per grande la facilità nel raggiungerla: le linee 5-10-11 degli autobus del servizio pubblico la collegano al resto dell'isola.Laè compresa nell'Area marina protetta Santa Maria di Castellabate e si estende per quasi 2 km. Il nome non deve trarre in inganno: siamo sul mare, nel litorale di Lago (frazione di), a sud del promontorio di Punta Pagliarolo.La spiaggia di sabbia dorata, molto apprezzata dai vacanzieri, è servita da diversi stabilimenti balneari. La riva digrada dolcemente nel mare turchese, che è quindi ottimo per una nuotata o per fare giocare i bambini.A Santa Maria ci sono diverse altre piccole spiagge cittadine, ma oltre a quella del Lago, l'altra grande spiaggia nei dintorni è quella del Pozzillo, situata tra Santa Maria e San Marco.Una curiosità: siamo neiUna bellissima baia a sud-ovest di, che si estende tra lo Scoglio Trentova e Punta Tresino.È una delle spiagge più frequentate dell’Alto Cilento, immersa in una natura rigogliosa e bagnata da un mare cristallino davvero invitante.La presenza degli ombrelloni degli stabilimenti sulla sabbia è forse troppo invadente, poiché occupano gran parte della spiaggia, lasciando pochi tratti liberi. A luglio e agosto il sovraffollamento è un problema, ma in bassa stagione è un vero paradiso.Concludiamo il nostro viaggio tra le migliori spiagge della Campania in un luogo particolare: non è una spiaggia vera e propria, quanto piuttosto di una piccola conca nascosta tra le pareti rocciose di: ai Bagni della Regina Giovanna il mare entra nell'insenatura attraverso un suggestivo arco naturale creando un ambiente idilliaco.Ottima per immergersi nelle acque cristalline (più scomoda, invece, per trascorrervi un'intera giornata), la conca è raggiungibile seguendo un sentiero a piedi. Sull'adiacente scogliera si trova anche un sito archeologico che ospita i resti di un'antica villa romana, Villa Pollio Felice, del I secolo a.C.Oltre alle spiagge più famose e frequentate, anche in Campania esistono numerose spiagge nascoste, solitamente di piccole dimensioni e quasi sempre un po' difficili da raggiungere.Qui sopra abbiamo parlato die dei, tutte spiagge che per una ragione o per l'altra rientrano a pieno titolo in questa categoria.Tra quelle non ancora citate, invece, ne segnaliamo tre in particolare: la prima è, non troppo distante da Marina di Camerota, talmente nascosta che poca gente del posto la conosce.Dal paese si prende la strada per Licusati e poi si svolta per l'Azienda agricola Oasi Infreschi. Si sale per circa un km prima di prendere la strada sterrata a destra per l'azienda agricola; è questo il punto dove comincia la strada più dura, con oltre 4 km di sterrato in pessime condizioni. Da qui si prosegue a piedi per circa mezz'ora lungo un sentiero in mezzo alla natura, che conduce, non prima di avere disceso una piccola parete rocciosa, alla piscina naturale di Iscolelli, protetta dagli scogli e invisibile anche a chi passa da qui davanti con la barca.Data la fragilità dell'ecosistema, è importantissimo, avendo cura di portare con sé l'immondizia al termine della giornata, lasciando il luogo pulito e incontaminato così come è da millenni.Un'altra spiaggia nascosta, almeno geograficamente, ma in realtà piuttosto conosciuta, è quella del, nel paese di, sempre in provincia di Salerno.Si tratta di un'insenatura lungo la costa che ricorda, seppure molto più in piccolo, i fiordi del Nord Europa. La piccola spiaggia locale (appena 25 metri di lunghezza) è circondata da alte pareti rocciose a picco sull'acqua e in alta stagione si riempie velocemente, ma chi ha la fortuna di passare da queste parti in bassa stagione può godersi uno spettacolo unico. L'acqua, dai colori cristallini, è davvero invitante per un bagno. Un ponte unisce le due pareti del fiordo: osservando da un lato si può ammirare il mare aperto, mentre dall'altro la spiaggetta di ciottoli.È bene ricordare, inoltre, che poco distanti si trovano alcune delleLa terza spiaggia nascosta che segnaliamo è quella detta "", nel comune di, pochi km fuori Salerno.L'insenatura dove si trova l'arenile di ciottoli è visibile anche dall'alto, ma la spiaggia non è raggiungibile a piedi, bensì solo in barca o a nuoto (150 metri dalla spiaggia del porto di Cetara, consigliato solo ai nuotatori più esperti). L'acqua cristallina è veramente eccezionale e chi ha la possibilità di raggiungere la spiaggia può godersi una giornata di assoluta tranquillità in un posto meraviglioso.Sabbia, sassi, roccia: il colore bianco è sempre suggestivo quando è accostato a un mare turchese e cristallino. Anche in Campania le spiagge bianche, qualunque conformazione abbiano, sono sempre tra le più ambite.È fin troppo facile cominciare l'elenco da, la splendida spiaggia nei pressi di Marina di Camerota a cui abbiamo dedicato il primo paragrafo di questo articolo. Con lei, condividono la suggestione cromatica del bianco la vicina spiaggiae la celeberrima, considerata una dellePiù a est, nei pressi di, troviamo altri esempi di spiagge bianche come quella del, raggiungibile con un sentiero o con l'ausilio di una barca.Per chi ama la sabbia chiara, la spiaggia diè certamente una delle migliori di tutta la regione sotto questo punto di vista. Anche in questo caso ne parliamo qui sopra, nel paragrafo dedicato.Continuando però la nostra scoperta, un arenile che non abbiamo ancora descritto è quello diA seconda della luce del sole, infatti, la sabbia della spiaggia di Cala d'Arconte assume tonalità biancastre, mentre in altri momenti della giornata tende al dorato.È situata ad appena 2 km da Marina di Camerota, incastonata tra le scogliere ricoperte di vegetazione e lambita da un mare dai riflessi turchesi ed è dotata anche di un bar all'estremità settentrionale.