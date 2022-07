Le spiagge più belle della Costiera Amalfitana

Le migliori spiagge da non perdere tra Atrani, Amalfi e Nerano

Spiaggia di Atrani

Spiaggia del Duoglio, Amalfi

Spiaggia di Santa Croce, Amalfi

Spiaggia di Marina Grande, Amalfi

Spiaggia di Arienzo, Positano

Marina Grande, Positano

Spiaggia di Marina di Cantone, Nerano

Da Ravello a Vietri: le spiagge nascoste in Costiera Amafitana

Spiaggia di Castiglione, Ravello

Spiaggia del Cavallo Morto (Cala Bellavaia), Maiori

Spiaggia cittadina di Maiori

Spiagge di Erchie

Spiaggia della Marina, Cetara

Spiaggia degli Innamorati, Cetara

Spiaggia di Lannio, Cetara

Spiaggia La Baia, Vietri sul Mare

Spiaggia Crestarella, Vietri sul Mare

Sicuramente tra quelle più belle e suggestive del Mar Tirreno, ledella, oltre a inserirsi tra le, sono anche tra le più quotate al mondo, nonostante le piccole dimensioni.Si tratta, in alcuni casi, di, incastonati tra aspre scogliere a picco sul mare, magaridi sabbia bianchissima, altre volte rocciose e composte da ciottoli. Con un unico, meraviglioso elemento in comune: il mare cristallino e incontaminato.Talvolta non è facile raggiungerle, trovandosi la maggior parte dei paesi arroccati sulla roccia, si devono scendereo percorrere sentieri che si snodano lungo la macchia mediterranea. Ma è assicurato che, arrivati a destinazione, anche quelle piccole fatiche compiute per raggiungerle ripagheranno con panorami spettacolari e scorci da sogno. Di seguito vi raccontiamo quali sono, per noi, leNon solo è una delle più belle della costiera, ma è anche una delle. I riconoscimenti, comunque, non finiscono qui: basti pensare che lo stesso paese diè considerato da tutti uno dei. Vocazione alla bellezza, dunque, ma non solo.Altre caratteristiche che rendono unica questa spiaggia sono la location storica nella quale è inserita, il pittoresco lungomare (sul quale “domina” una squisitezza tutta da provare, O Sarchiapone, a base di zucca, formaggio e carne) e la presenza, in loco, di tutti i servizi utili per trascorrere rilassanti giornate a bordo acqua. Amata dalle famiglie, è ambita anche dalla popolazione locale, oltre che dai gruppi di giovani. In più, nei pressi della spiaggia si trova un parcheggio che, però, non è molto capiente (massimo 30 vetture) ed è dunque consigliato recarvisi al mattino presto. Sabbia fine e dorata oltre ad un mare pulito e trasparente vanno a completare un’offerta davvero unica.: ammirare il piccolo borgo dall’acqua è davvero un’esperienza tutta da immortalare in foto ricordo perfette.: da Amalfi, imboccare la strada statale 163 e seguire le indicazioni che conducono al borgo di Atrani.È una delle più “nascoste” di, ma anche una delle più belle e scenografiche. Per raggiungerla è necessario scendere lungo circa 400 scalini, oppure si può arrivare via mare, prendendo una barca in partenza da Amalfi. Qualsiasi soluzione si scelga, ne vale comunque la pena. Il mare qui è pulitissimo e trasparente, la spiaggia è composta prevalentemente da piccoli ciottoli ed è lunga appena 170 metri.Perfetta sia per chi cerca la comodità dello stabilimento balneare (ce ne sono due), che per chi preferisce la libertà (un tratto è libero), la spiaggia del Duoglio è un must imperdibile. Uno degli stabilimenti balneari è il Lido degli Artisti, celebrato e amatissimo dai clienti, nel quale è possibile anche affittare attrezzature per praticare sport acquatici, come il windsurf e le immersioni. L’altro, invece, è il Lido I Due Scugnizzi, più tranquillo rispetto al precedente, con un ristorantino che propone eccellenti piatti a base di pesce freschissimo, anche panini e snack.: lo scenario è da cartolina.: da Amalfi, percorrere la strada statale 163 in direzione Vietri. Al km 28 lasciare l’auto nelle apposite aree designate e scendere i gradini che portano alla spiaggia.Raggiungibile unicamente via mare, dopo che una frana ha reso impraticabile il sentiero pedonale, questa spiaggia è bellissima e merita di essere vista.Grazie al collegamento tra il molo Pennello di Amalfi e il lido, raggiungerla è semplicissimo e comodo. Vi si trovano due stabilimenti balneari, dotati di tutti i servizi necessari e l’acqua è davvero eccezionale. Perfetta per tutti, anche per le famiglie con bimbi piccoli, i fondali sono inizialmente bassi, per digradare poi dolcemente verso altezze più importanti.: sulla spiaggia di Santa Croce si trova una grotta in cui si può ancora ammirare i resti della cappella omonima.: solo via mare, usufruendo del servizio navetta.Sempre piuttosto affollata, è caratterizzata sia da sabbia che da piccoli ciottoli levigati dal mare. Attrezzata con servizi di ogni tipo, dal noleggio sdraio/ombrelloni, ai punti ristoro, la spiaggia di Marina Grande si trova idealmente compresa tra il mare cristallino e il lungomare, ricco di ristoranti, bar e le immancabili boutique chic perfette per chi desidera appagare anche la voglia di fare shopping sfrenato. Trovandosi nei pressi del molo, poi, va segnalato che l’andirivieni di persone è davvero continuo, soprattutto nei periodi di alta stagione. Nei pressi della spiaggia ci sono diversi parcheggi, per lo più a pagamento.: è la location perfetta per vivere Amalfi anche la sera, con la sua inconfondibile movida.: dal centro di Amalfi, procedere verso sud percorrendo Via Duca Mansone I, proseguire su Corso delle Repubbliche Marinare, quindi imboccare la strada statale 163. Dopo 17 metri, svoltare a sinistra su Corso delle Repubbliche Marinare e la strada statale 163. La spiaggia si trova ad appena 20 metri.Conosciuta come la spiaggia dei trecento gradini, per il tragitto che è necessario compiere per arrivarci, questo lido è diviso tra area privata, dotata di stabilimento balneare, ristorante e punto ristoro, e area libera.Molto frequentata in estate, è una delle spiagge più famose di, anche per la sua vicinanza a ville e dimore di charme, appartenenti al jet set internazionale. Una su tutte: la villa che apparteneva a Franco Zeffirelli e che, negli anni, ha testimoniato il passaggio di star e divi nostrani e stranieri. La spiaggia qui è composta da un mix di sabbia e ciottoli levigati dal mare, dal caratteristico colore chiaro, e il mare è cristallino.: è la spiaggia di Positano che gode più a lungo dell’esposizione al sole.: da Positano, proseguire oltre il centro cittadino per circa due chilometri. La spiaggia di Arienzo si trova prima di Praiano. L’auto può essere parcheggiata lungo il rettilineo che precede l’inizio della scalinata.Per chi è sempre a caccia di VIP, questa è la spiaggia dove avvistarne. Bellissima, frizzante e internazionale, Marina Grande attira, da sempre, attori, star, show-girl e personaggi della TV e dello spettacolo.Grazie al suo lungomare ricco di locali, ristoranti e discoteche alla moda, l’area è molto amata da giovani, locali e turisti. Divisa tra due stabilimenti balneari e un’area ad accesso libero, Marina Grande è composta da ciottoli piccoli e sabbia dal caratteristico colore scuro, e si affaccia sul mare di un incredibile colore smeraldo. Qualsiasi siano le preferenze, qui tutti vengono accontentati.: scavata nella roccia si trova la celebre discoteca Music on the Rocks, che ospita spesso personaggi e VIP di livello anche internazionale.: dal centro storico (pedonale), dirigersi verso il lungomare a piedi. Per chi arriva in auto, si consiglia di parcheggiare nella zona Nocelle e, quindi, prendere una navetta che conduce al centro città. Da lì, si prosegue a piedi.Nota anche col nome di, questa spiaggia è famosa e frequentata sin dall'antichità. Veniva infatti frequentata assiduamente già dai romani che la sceglievano per le sue acque pulitissime e per lo scenario naturale mozzafiato, elementi che la contraddistinguono, peraltro, ancora adesso.Dalla particolare forma a mezzaluna, la spiaggia di Marina del Cantone si trova tra quella di Recommone e la Baia di Ieranto. Non molto grande, è abbracciata da scogliere ed è composta da sabbia dal particolare colore grigio, mescolata a ciottoli. Le acque, poi, hanno un intenso colore turchese e sono limpidissime, dettagli che le hanno valso, più volte, il riconoscimento di Bandiera Blu. Amata dagli appassionati di snorkeling per l'ampia varietà di colori sia di fauna che di flora sottomarine, la spiaggia è sia libera che dotata di stabilimenti balneari. Vi si trovano, dunque, tutti i servizi più ricercati per una giornata rilassante a bordo mare: bar, noleggio sdraio/ombrelloni, punti ristoro, ristoranti.: se la sceglievano già gli antichi Romani, un motivo ci sarà!: daimboccare via Amerigo Vespucci verso via Petrale, percorrere circa 1,6 km quindi, alla rotonda, procedere dritto per 150 metri. Lasciare l'auto nel parcheggio a pagamento e proseguire a piedi.Suggestiva e contenuta, questa spiaggia si trova nella frazione omonima, poco distante da. Lunga appena un centinaio di metri, questa rena è circondata da bellezze naturali e paesaggistiche di pregio: da un lato, i palazzi nobiliari del piccolo bordo, dall’altra la Chiesa della Maddalena di Atrani.Trovandosi completamente inserita tra speroni di roccia, la spiaggia è praticamente sempre in ombra, già a partire dalle primissime ore pomeridiane. Le sue acque, pulitissime e cristalline, diventano subito profonde e, quindi, non è particolarmente adatta alle famiglie con bimbi piccolini o a chi non sa nuotare. Ogni estate, infine, viene aperto un piccolo lido che garantisce tutti i servizi essenziali per una giornata al mare senza stress.: la sabbia nera della spiaggia di Castiglione che si tuffa nel mare turchese regala un tocco di magia in più.: da Amalfi, imboccare la SS163 e, poco prima del bivio per Ravello, lasciare l’auto nei pressi della gradinata che scende verso il mare. Per raggiungere la spiaggia si devono percorrere circa 186 gradini.Un incanto da ammirare, questa baia è una delle più ricche di fascino della costiera amalfitana. Nonostante un tempo fosse raggiungibile anche a piedi, oggi per questioni di sicurezza la spiaggia del Cavallo Morto è accessibile solo via mare, affittando imbarcazioni private.Il mare, di uno stupefacente color turchese lambisce il piccolo tratto sabbioso nel quale, però, è opportuno non sostare per il rischio di caduta di massi. Sita tra la baia di Erchie e quella di, questa spiaggia incontaminata e selvaggia prende il nome da alcune leggende locali e, quella più in auge, vuole che questo lido venisse usato come sorta di cimitero di cavalli purosangue.: sebbene sia stata inserita nella black list della capitaneria di porto per motivi di sicurezza, nulla impedisce di avvicinarla e ammirarla via mare.: la spiaggia è attualmente chiusa al pubblico.In questo piccolo, ma affascinante centro abitato si trova la spiaggia più lunga di tutta l’area: ben un chilometro di sabbia finissima che si tuffa nel mare turchese.Composta sia da tratti liberi che da stabilimenti balneari (ce ne sono circa 15), la spiaggia di Maiori è perfetta (oltre che amata) per le famiglie con bimbi anche piccoli, essendo provvista di tutto ciò che occorre per giornate di puro relax. Per i più golosi, poi, il lungomare è costellato di ristoranti tipici e locali che preparano piatti della tradizione, ma anche spuntini più leggeri e veloci.: il mare di Maiori è un’incredibile, meravigliosa tavola azzurro cielo.Erchie è un minuscolo borgo incastonato tra Cetara e Maiori, accessibile solo a piedi. L’auto, infatti, va lasciata in uno dei tre parcheggi (a pagamento) a disposizione, posti poco dopo l’imbocco di una stradina che si scorge a fatica, lungo la strada statale amalfitana, segnalata da un cartello che indica il paesino.Le stradine, strette e pittoresche, conducono verso il centro del borgo, caratterizzato da negozi, bar, ristoranti tipici, osterie. A Erchie, inoltre, si trovano anche tre spiaggette dalle dimensioni contenute, di cui solo 1 è libera. La sabbia dei lidi è fine e bianca, il mare è semplicemente stupendo.: le spiagge di Erchie si trovano in una location davvero unica, quasi fuori dal tempo.: da Cetara, procedere lungo la SS163 per circa 1,5 km, quindi svoltare leggermente a sinistra su Via Provinciale. Dopo circa 650 metri si trova il primo dei tre parcheggi a pagamento.Spiaggia cittadina, questo lido un tempo riparo e ritrovo dei pescatori è tanto bella quanto pittoresca. Un ruolo fondamentale è giocato dalle antiche casette colorate in tenui colori pastello (rosa, bianco, giallo) diche impreziosiscono la zona retrostante il lido.Lunga appena 90 metri, questa spiaggia è sia sabbiosa che ciottolosa, e il mare presenta un unico, inconfondibile color azzurro cristallino. Nella parte terminale del lido, poi, ogni anno per la stagione estiva viene allestito un piccolo stabilimento balneare, con anche punto ristoro. Per i più golosi, poi, sul piccolo lungomare i ristorantini sapranno soddisfare palati esigenti con piatti della tradizione.: l’ambientazione è semplicemente favolosa.: la spiaggia della Marina si trova di fronte al piccolo porticciolo di Cetara. A due minuti a piedi si trova anche un ampio parcheggio.È forse la spiaggia più piccola di tutta la Costiera Amalfitana (appena 6 metri di lunghezza), ma sicuramente una delle più romantiche.Incastonata per tre lati nel costone di roccia a strapiombo sul mare, la Spiaggia degli Innamorati vede ridursi lo “spazio vitale” ogni anno, a causa dell’erosione del mare. Quando c’è la bassa marea, vi possono sostare tre, quattro persone al massimo ed è per questo che è stata ribattezzata Spiaggia degli Innamorati: quando una coppietta vi si installa, nessuno osa più avvicinarsi. Composta da piccoli ciottoli, qui il mare ha tonalità che virano dal turchese allo smeraldo.: essendo a rischio scomparsa, è meglio visitarla per vivere un ambiente naturale unico e suggestivo.: la spiaggia degli Innamorati si raggiunge solo via mare.Altra spiaggia che deve il suo nome ad una leggenda locale: sembra, infatti, che qui risuonino ancora i lamenti di monaci abitanti della piccola cappella dell’Annunziata (visibile sulla spiaggia) che qui furono trucidati dai Saraceni, nel Medioevo.Con una lunghezza di poco più di 100 metri, il lido è sabbioso per la maggior parte e si trova all’imbocco del paese, provenendo da Vietri. Servita da bar e stabilimento balneare, c’è anche un piccolo e gettonatissimo ristorante che cucina saporiti piatti di pesce. Le sue acque, infine, sono limpide e cristalline.Per accedere alla spiaggia bisogna percorrere un sentiero in discesa, posto nei pressi della Torre, che conduce direttamente al mare.: è una delle più suggestive della zona.: dalla torre del porto di Cetara, lasciare l’auto nel parcheggio pubblico a pagamento e imboccare il sentiero verso la spiaggia.Amatissima dalle famiglie, è una delle poche spiagge di sabbia di tutta la Costiera Amalfitana. Lunga circa 400 metri, dotata di stabilimenti balneari e punti ristoro, la sabbia qui è fine e dorata. Un tratto, poi, è libero e quindi fruibile da chiunque senza dover sborsare un euro.Unica “pecca”: il mare, rispetto ad altri tratti di costa, non è limpidissimo a causa della vicinanza con il porto di. Tuttavia, il panorama, i colori dell’ambiente circostante e la bellezza insista di questo tratto di costa la rendono ideale per scatti da migliaia di like.: La Baia è il paradiso delle famiglie.: ci sono dei parcheggi vicinissimi alla spiaggia, però sono privati, a disposizione dei clienti degli stabilimenti balneari. Ciò premesso, dal centro di, imboccare via Cristoforo Colombo verso via Mazzini, percorrerla per circa 200 metri, quindi svoltare a destra su Corso Umberto I, quindi prendere la SS18 Tirrena Inferiore. La spiaggia si trova sulla destra.La spiaggia Crestarella è solo privata e vi si trova un elegante stabilimento balneare che fornisce circa 70 ombrelloni e 50 lettini in solarium, oltre a un punto ristoro.Abbracciata da speroni di roccia a picco sul mare, la spiaggia è piccola, composta da sabbia e ciottoli e il mare pulito regala tonalità di verde-azzurro strepitose. Sempre poco affollata, perché una volta raggiunto il numero massimo di persone ospitabili l’accesso al lido viene chiuso, questa spiaggia è un’oasi di pace e tranquillità. Perfetta per le coppie, un po’ meno per le famiglie, specie se numerose, visti i costi non proprio contenuti dell’affitto lettini/ombrelloni.: la Torre Crestella, in posizione dominante sul promontorio di roccia, è il top per post su Instagram.: la spiaggia Crestarella si trova su via Cristoforo Colombo, in direzione est rispetto al centro città.