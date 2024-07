La Sagra della Granita a Spongano

Informazioni, data e orari della Sagra della Granita

È talmente gustosa, rinfrescante e ideale per lenire la calura delle giornate estive che qui nel basso Salento gli fanno festa con la; protagonista assoluta non una granita qualunque, ma quella di Spongano , paesino della provincia didove la preparazione di questo dolce freddo è quasi un’arte e prevede frutta pugliese fresca di stagione.in Piazza della Vittoria si svolge la Sagra della Granita, nella quale si gustano gratuitamente le granite preparate dagli esperti per tutto il giorno.Si va dalle classiche alfino a quelle più particolari al, con; e ancora la granita bi-gusto, al, all’, alsenza dimenticare l’imperdibile, vanto e delizia di Spongano.Anche se sembra semplice, occorre saperla fare bene, si spremono i limoni dopo averli fatti bollire per qualche minuto – se sono tiepidi si ottiene più succo nella spremitura –, poi si mischia il succo con zucchero e acqua mentre è ancora caldo prima di mettere il composto in freezer preparandosi a mescolare di tanto in tanto nelle prime ore per far sciogliere lo zucchero ed evitare un deposito sul fondo. Lasi tira fuori dal freezer due ore prima della degustazione, si lascia a temperatura ambiente e prima di essere servite si taglia a pezzi.: Sagra della Granita: Piazza della Vittoria, Spongano (Lecce).: 3 agosto 2024.: ingresso libero.: sagra gastronomica.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco.: Spongano si trova circa 50 km a sud di Lecce; dal capoluogo salentino è sufficiente seguire la SS16 e SS275.