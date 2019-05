La Sagra della Ricotta a Guadagnolo

Informazioni, date e orari per partecipare alla sagra

Amate i formaggi freschi e cercate una manifestazione che possa accontentare il vostro palato?, amena frazione del comune di Capranica Prenestina , vi aspettal’attesissima, prelibato derivato della pecora che affiora dall’amore per la tradizione lattiero-casearia.Non potrebbe essere altrimenti, perché siamo nell’hinterland della gloriosa Roma , in una zona del Lazio che la passione per il gusto ce l’ha nel sangue da centinaia d’anni. Generazioni di pastori si sono avvicendate nel coccolarsi greggi di pecore che oggi sono la fonte primaria di un latte veramente unico, speciale e sorprendente se relazionato al prodotto finale, una ricotta pronta a sciogliersi in bocca regalando un’indelebile sensazione di piacere. I pascoli allora funzionano bene qui a 1.218 metri di quota, sulla vetta del Monte Guadagnolo che offre a chi la raggiunge scorci di paradisiaco paesaggio.La sagra dà modo di assaggiare e acquistare ladirettamente nel luogo ove viene prodotta. Tra gli stand e le bancarelle che adornano l'abitato si può assaporare il siero di ricotta su pane caldo, proprio quello che ci vuole per mandare in brodo di giuggiole le papille gustative.Le caciottine di ricotta, sia di pecora che di capra, seppur protagoniste assolute della kermesse, lasciano spazio anche ai piatti locali, che sanno tradursi in libidini pure come i fagioli con le cotiche, le lumachine in sugo piccante e altre sorprese da scoprire.La Sagra della Ricotta si tiene presso ildalle ore 10.Sagra della RicottaParco Comunale, Guadagnolo di Capranica Prenestina (Roma).9 giugno 2019.dalle ore 10.gratuito.sagra gastronomica.dalle ore 10. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.da Roma si percorre via Casilina fino a Palestrina e da qui si seguono le indicazioni per il paese.Arrivando da fuori, bisogna imboccare l’Autostrada A1 Roma – Napoli , uscire a San Cesareo e proseguire per Palestrina/Capranica Prenestina tenendo d’occhio le indicazioni per Guadagnolo.Dalla stazione Anagnina di Roma salire sull’autobus Cotral fino a Palestrina e poi navetta fino a destinazione.L’aeroporto di Roma Fiumicino è quello di riferimento.