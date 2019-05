La Festa Medicea a Carmignano

Informazioni utili, date e orari per partcipare alla festa

Calendario delle aperture

Giugno 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Per ben due settimane alla, frazione di Carmignano in provincia di Prato , torna lacon eventi e incontri gratuiti per oltre due settimane.Si va infatticon tanti cantanti e spettacoli ad animare le serate: si comincia con il tributo ai Queen (Great Queen Rats, 15 giugno), la serata dedficata al cabaret toscano con ospite, tra gli altri, Massimo Ceccherini (16 giugno), la cover band di Lucio Dalla (20 giugno), il live di Jerry Calà (21 giugno), i Dik Dik (29 giugno) e molti altri appuntamenti.Ci sarà anche la prima edizione del, riconoscimento alle persone il cui lavoro ha a che fare con la storia, l'innovazione e la divulgazione prettamente toscana.Vincitore di quest anno WikiPedro, ma sul palco ci sarà un altro grande artista, Roberto Mercadini, poeta-teatrante cesenate, che proporrà un monologo sul connubio tra ecologia ed economia, spaziando dal problema plastica alle tante curiosita' ed aneddoti divertenti sul nostro pianeta.Tra le iniziative previste alla Festa Medicea anche una serata in compagnia di Jack Pepper, campione mondiale del peperoncino (27 giugno), mercatini dell'artigianato, zona ricreativa per i più piccoli e ovviamente l’area ristoro cone ristoranti aperti dalle 19 fino a tarda notte.: Festa Medicea: Pista Rossa di Seano, frazione di Carmignano (Prato).: dal 15 al 30 giugno 2019.: dalle 18 alle 24.: ingresso libero.: maggiori informazioni e programma comopleto sulla pagina Facebook dedicata.: siamo a una quindicina di chilometri da Prato; Carmignano è facilmente raggiungibile da nord con l’A1 uscita Prato-Calenzano; da sud uscita Firenze-Signa.