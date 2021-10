La Sagra del Fico secco a Carmignano

Riconosciuto ormai da alcuni anni Presidio Slow Food, il prodotto agroalimentare d’eccellenza è a Carmignano lo specialissimo fico secco locale, una bontà che nella cittadina in provincia di Prato fa parlare di sé tutta la Toscana.



Orgogliosi della loro punta di diamante, gli abitanti le dedicano annualmente un’entrée coi fiocchi, Benvenuto fico secco, appuntamento che quest'anno si svolge domenica 17 ottobre 2021. Ovviamente si tratta di un'edizione ancora ridotta a causa dell'emergenza sanitaria in corso; il consueto appuntamento incentrato sui fichi propone solitamente convegni e appuntamenti, laboratori e animazioni. Bisogna però evidenziare che si tratta già di un passo avanti inquesta direzione, rispetto all'edizione 2020.



Per questa edizione, dalle ore 10 alle 19, in Piazza Vittorio Emanuele II e Piazza Matteotti, vendita della nuova produzione di fichi secchi di Carmignano con il mercato dei prodotti agricoli del territorio e dei Presidi Slow Food.



In Sala Consiliare alle 10 ed alle 14:30 si svolgerà uno spettacolo teatrale per i bambini, dal titolo "Baco Mangiafuoco. Sempre nello stesso luogo, ma alle 16 ed alle 17:15 si svolgerà un laboratorio didattico dal titolo "Fichi... a colazione" (su prenotazione). I bambini ancora protagonisti su Piazza Matteotti alle 11 ed alle 15 con il "Gioco dell'Ocafico".

Ricordiamo inoltre che le vie del centro saranno allietate da una street band itinerente e che verrà organizzata una mostra fotografica.



Il fico secco è il protagonista di una promozione finalizzata innanzitutto a raccontare genesi, sviluppo e diffusione di un frutto trattato per ingolosire i consumatori e deliziare gli amanti del gusto più acceso, apprezzato già in tempi non sospetti.



La kermesse agreste tiene banco dal 2007 ed è il risultato dell’impegno costante promulgato dall'Associazione Produttori Fico Secco affiancata nell’impresa dell’organizzazione da Pro Loco e Comune di Carmignano.

L’apertura della stagione di vendita è un momento importante tanto per l’economia interna quanto per il turismo, attratto dall’idea di poter assaggiare in loco uno dei 455 prodotti tipici della Toscana.

Benvenuto Fico SeccoPiazza Matteotti-Piazza Vittorio Emanuele II, Carmignano (Prato).17 ottobre 2021.ingresso gratuito.mostra mercato.dalle ore 10 alle 19.Maggiori informazioni contattando la Pro Loco di Carmignano al tel. 055/8712468, sulla pagina Facebook dedicata e sulla pagina dei produttori dall’Autostrada A1 occorre uscire a Prato/Calenzano, proseguire per Poggio e Caiano fino a Carmignano.Dalla stazione ferroviaria di Prato procedere con la linea autobus LAM-MT Azzurra.L’aeroporto didista circa 25 km dalla cittadina.