La Festa di San Michele a Carmignano

C’è l’essenza della toscanità verace che anima le corde sonanti della tradizionale, evento attrattivo che nel borgo dinon rappresenta solamente un evento aggregativo bensì un incontro caloroso fra la gente e la storia, gli abitanti e le proprie radici. Iltornano così anche ile il, ricorrenze che conservano la memoria delle antiche sagre accumulando l’esperienza di oltre 80 anni di vita.La festa è infatti stata istituita nell’ormai lontano 1932 per dare modo alla popolazione di Carmignano di ritrovarsi, svagarsi e dar adito allo spirito di competizione dei più aitanti rappresentanti della comunità, ora divisa nei rioni, impegnati a darsi battaglia a dorso di asino per la conquista dell’agognato Palio.A tutto ciò si aggiunge l’arte en plein air del Teatro di Strada e il folklore sprigionato dallo storicoper le vie del centro cittadino. La Festa di San Michele si svolge perciò sulla lunghezza di tre serate e ciascuna di esse accoglie ladi ogni rione, che si mette in gioco fra musiche, costumi, carri e variopinte coreografie, tutti elementi per i quali vengono poi giudicati da una giuria chiamata ad assegnare un punteggio alle performance. Successivamente si svolge la corsa dei ciuchi, una per sera: vince il rione che totalizza più punti nell’arco complessivo delle tre serate. Tutto si conclude con lae l’estrazione dei biglietti dellaLa Festa è come sempre organizzata dalcon il patrocinio del, dellae dellaFesta di San MicheleCarmignano (Prato).dal 27 al 29 settembre 2019.venerdì 27 dalle ore 21.30, sabato 28 Santa Messa ore 17.00, corteggio storico ore 21.00, sfilata ore 21.30, domenica 29 Santa Messa ore 11.00, corteggio storico ore 15.30, sfilata ore 16.00.€ 7.00.festa folkloristica.consultabile alla pagina del sito ufficiale.inviare una e-mail all’indirizzo festasanmichelecarmignano@gmail.com o consultare la pagina Facebook dedicata.Attivo per tutti i giorni dell’evento il bus navetta gratuito dalle località La Serra e Seano.Scopri i principali eventi della Toscana