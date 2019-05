La Giostra dell'Archidado a Cortona

Informazioni utili, date e orari per visitare la manifestazione

Allaci si sfida a suon di balestre per rievocare il matrimonio avvenuto nel 1397 tra Francesco Casali, signore di Cortona, e Antonia Salimbeni, nobildonna senese; siamo a Cortona per una tradizione che affonda le proprie origini nel Medioevo ma che viene riproposta con le fattezze di gioco dal 1994.Come ogni anno appuntamento alla seconda domenica di giugno () anche se i festeggiamenti che rievocano il passato medievale della città iniziano anche prima con la settimana medievale.È tutto un va e vieni di sbandieratori, balestrieri, paggi, dame e cavalieri vestiti con i costumi dell’epoca; oltre 500 figuranti e un’atmosfera di festa che si protrae fino al giorno della tanta attesa disfida per la conquista dellada parte dei Quintieri, i rioni cittadini.L’Piazza Signorelli si trasforma in un grandedegli antichi mestieri e dei sapori (sabato dalle 17 alle 22, domenica dalle 10); ci si incontrano artigiani intenti a modellare il rame o a intrecciar cestini, e poi banchetti con prelibatezze di ogni tipo, pugnali, archi, lance, gioielli medievali, libri rilegati, maschere e perfino i fiorini cortonesi.Nel weekend che segue si entra nel vivo della tradizione con i, alle 21) che scivolano tra le mani e volteggiano in aria grazie all’abilità degli sbandieratori; iltanto atteso si celebra il giorno successivo (alle 21:15) tra esaltazione generale, spettacoli di musici e sbandieratori.È però verso sera che arriva il momento clou, alle 22:30 è la volta della tratta delle verrette quando i cinque maestri d’arme, tanti sono i rioni cittadini, mettono in un’anfora i nomi delle contrade. L’ordine di estrazione decreta anche l’ordine di tiro dellaLa domenica () dalle 16 in piazza Signorelli tra uno schiocco e l’altro dei dardi, i balestrieri danno prova delle loro abilità. I vincitori vengono premiati dalla novella sposa mentre la sera si chiudono i festeggiamenti con la cena medievale.: Giostra dell'Archidado: Cortona (Arezzo).: 1-2-7-8-9 giugno 2019: ingresso libero (posto a sedere sulla tribuna per la giostra, 10 euro): rievocazione medievale- Sabato 1 giugno mercatino medeivaledalle 17 alle 22 - Piazza Signorelli- Domenica 2 giugno mercatino medievale dalle 10 alle 22 - Pazza Siignorelli- Venerdì 7 giugno Giochi di Bandiere dalle 21 - Piazza Signorelli- Sabato 8 giugno - Piazza Signorelliore 21:15 Matrimonio tra Francesco Casali e Antonia Salimbeniore 22:30 Tratta delle verrette- Domenica 9 giugnoore 16 Piazza Signorelli - Giostra dell'Archidadoore 20 Cortona - Cena medievale in costume (obbligo di prenotazione)Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.: siamo a una trentina di chilometri a sud di Arezzo Cortona si raggiunge da nord e da sud con l’A1 uscita Valdichiana; da qui superstrada E45 (raccordo Siena-Perugia) in direzione Perugia.