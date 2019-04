La Sagra delle Fave e del Pecorino a Filacciano

Informazioni, date e orari per partecipare alla sagra

Quello che ogni anno si prospetta come un evento di festa durante la Giornata dei Lavoratori, ovvero il 1° maggio, è l’appuntamento con la A maiuscola dedicato esclusivamente allapiù sana e allettante del fronte romano: launisce a Filacciano tradizione e gusto, rappresentati sommamente da due leccornie usualmente ritenute perle della cucina “povera”, ovvero quella che riusciva a nutrire tanti con poco ma nella maniera più soddisfacente e appagante.Nel corso della manifestazione all’ombra autorevole di– presso la- si susseguono da metà mattino degustazioni di formaggi, pecorino romano e baccelli freschi nell’attesa del fatidico pranzo arricchito da menù che annoverano bombolotti con fave e pecorino e le varianti al pomodoro e basilico, mezze maniche al ragù, tanta carne alla brace, insalata e patatine.Con l’apertura degli stand gastronomici alle 12:30, il paese della provincia romana comincia a vivere di odori e sapori, dell’affaccendarsi dei piccoli commercianti e hobbysti impegnati ad allestire al meglio ilal suono della ravvivante musica all’aperto.La 37° edizione della sagra dimostra un’attiva continuità nel tempo e la solidità di un matrimonio fra l’amarognolo delle fave e la piena sapidità del pecorino, due sposi sempre fedeli l’uno all’altra.Sagra delle Fave e del PecorinoPiazza della Fontana, Filacciano (Roma)1° maggio 2019.dalle ore 12:30 a sera.gratuito.sagra gastronomica.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale della Pro Loco.In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva.dal Grande Raccordo Anulare di Roma prendere l’uscita n° 10 in direzione di Firenze , percorrere circa 20 km e uscire a Ponzano Romano/Soratte, infine seguire le indicazioni per il borgo.Le stazioni ferroviarie più vicine si trovano a Poggio Mirteto Scalo e Stimigliano.In autobus assicurano i collegamenti le autolinee Cotral.L’aeroporto di Roma Fiumicino è quello di riferimento.