Il Festival del Carciofo a Cupello

Informazioni, date, orari e prezzi del Festival del Carciofo

Calendario delle aperture

Aprile 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Torna anche quest'anno il, che si sviluppa su quattro giornate (28-29-30 aprile e 1 maggio 2018) e ha come protagonista la famosa varietà locale detta Mazzaferrata.Nella zona di(provincia di Chieti ), e più in generale in Abruzzo , si hanno notizie certe della presenza di questo ortaggio fin dal XVI secolo, come documentato da alcuni scritti di un padre domenicano.Ildi Cupello, particolarmente dolce per via dei terreni in cui nasce, ha anche la caratteristica – così come in generale i cosiddetti carciofi romaneschi – di non avere spine e di presentare un foro all'apice. Per le sue peculiarità è un ottimo ingrediente in cucina e permette di variare il suo utilizzo, che va dai dolci ai primi, passando per gli antipasti.In occasione di questo evento, una delle più note tra le Sagre del Carciofo in italia , saranno allestiti a Cupello alcunidove si potranno assaggiare le specialità a base di carciofo, la cui scelta prevede benDi contorno alla gastronomia ci saranno come sempre spettacoli, musica, incontri e laboratori, ma anche intrattenimento per i bambini.Cupello (Chieti)28-29-30 aprile e 1 maggio 2018.iniziative durante tutta la giornata, dal mattino fino alla sera.Stand gastronomici aperti a pranzo dalle 12:30 (dalle 13 il giovedì) e a cena dalle 19:30.In particolare, segnaliamo gli spettacoli serali:Sabato 28 aprile ore 21:30 in Piazza Garibaldi: musical “Vedo con gli occhi tuoi”Domenica 29 aprile ore 21:30 in Piazza Garibaldi: Orchestra Italiana BaguttiLunedì 30 aprile ore 21:30 in Piazza Garibaldi: spettacolo di Cabaret con i Pamepers, Giorgio Verduci e Rocco il Gigolò;Martedì 1 maggio: Cupello Rock and Blues.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Comune oppure sulla pagina Facebook dedicata.ingresso gratuito. Menù 15 euro / menù bambini 10 euro.Cupello si trova lungo il percorso della SP212 che la collega a Vasto (6 km).